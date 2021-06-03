PepsiCo, «Самокат» и Сбербанк выпустят совместный продукт

Компания PepsiCo Россия, онлайн-ритейлер «Самокат» и Сбербанк заключили соглашение о развитии сотрудничества в области электронной коммерции. В рамках соглашения компании выпустят специальный продукт.
Меморандум подписали президент «PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия» Давид Манзини, первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис и сооснователь компании «Самокат» Вячеслав Бочаров.
Отправной точкой сотрудничества станет выпуск специального продукта. Первым продуктом в рамках проекта станет сок J7 со вкусом «Манго». Его можно будет приобрести в приложении «Самоката» и в «СберБанк онлайн», а также с помощью виртуального ассистента «Сбер Салют». Также компании планируют создать отдельный дизайн для продукта.
По мнению представителей PepsiCo, продукция с манго активно завоевывает внимание потребителей. В портфеле компании уже представлены напитки с манго, которые пользуются большим спросом, например, Pepsi® и «Мажитэль»., отметили в PepsiCo.
Партнёрство с «Самокатом» и «Сбером», создающим удобную и ориентированную на потребителей экосистему, для нас является важным событием. Мы верим, что наше сотрудничество с одними из ключевых игроков этой отрасли позволит предоставить удобный сервис, который потребители оценят по достоинству.
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Фото на обложке: Jonathan Weiss /
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