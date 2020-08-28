PepsiCo запустила онлайн-платформу TechLab для стартапов и бизнес-заказчиков

Компания PepsiCo запустила онлайн-платформу TechLab для стартапов и бизнес-заказчиков. Об этом Rusbase рассказали представители корпоративного акселератора GenerationS, который выступает партнером проекта.

Бизнес может размещать на TechLab заказы, а стартапы — откликаться на них и предлагать технологические решения.

На платформе могут зарегистрироваться проекты из областей:

геоаналитика (Big Data);

интеллектуальные чат-боты;

VR-технологии.

В дальнейшем создатели платформы планируют расширить список направлений.

Заказчиками на платформе выступают подразделения PepsiCo: представители IT, закупок, маркетинговых технологий, digital-маркетинга, бренд-менеджмента и стратегических решений. В 2021 году планируется подключить к TechLab внешних экспертов.

Эксперты корпоративного акселератора GenerationS от Российской венчурной компании отбирают заявки от стартапов на начальном этапе. Также они помогают бизнесу точно и подробно сформулировать запрос.