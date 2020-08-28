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PepsiCo запустила онлайн-платформу TechLab для стартапов и бизнес-заказчиков

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Компания PepsiCo запустила онлайн-платформу TechLab для стартапов и бизнес-заказчиков. Об этом Rusbase рассказали представители корпоративного акселератора GenerationS, который выступает партнером проекта. 

PepsiCo запустила онлайн-платформу TechLab для стартапов и бизнес-заказчиков

Бизнес может размещать на TechLab заказы, а стартапы — откликаться на них и предлагать технологические решения. 

На платформе могут зарегистрироваться проекты из областей: 

  • геоаналитика (Big Data); 
  • интеллектуальные чат-боты;
  • VR-технологии. 

В дальнейшем создатели платформы планируют расширить список направлений. 

Заказчиками на платформе выступают подразделения PepsiCo: представители IT, закупок, маркетинговых технологий, digital-маркетинга, бренд-менеджмента и стратегических решений. В 2021 году планируется подключить к TechLab внешних экспертов. 

Эксперты корпоративного акселератора GenerationS от Российской венчурной компании отбирают заявки от стартапов на начальном этапе. Также они помогают бизнесу точно и подробно сформулировать запрос. 

Фото: SFIO CRACHO / Shutterstock

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