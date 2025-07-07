Гонконг — новая гавань для российского бизнеса: легкий вход, но есть подводные камни

Режим редомициляции подходит не всем. Но для компаний, ведущих международную деятельность, работающих в сфере ИТ, финтеха, e-commerce или экспорта услуг, он становится реальной альтернативой юрисдикциям, потерявшим стабильность и деловую репутацию.

Редомициляция простыми словами — это переезд или переселение. В корпоративном праве есть понятие «редомицилирование» — это смена юридического адреса компании, особенно при переносе регистрации в другую страну. При редомициляции компании часто упрощается налогообложение, также это позволяет уйти от санкций.

Гонконг зовет: 16,5% налога и защита от CFC

В Гонконге действует соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, установлена довольно низкая ставка налога на прибыль (16,5%), присутствует возможность снижения налога на дивиденды с 15% до 5%. Гонконг выгодно отличается от других юрисдикций отсутствием правил CFC (нормы, которые не позволяют использовать иностранные «дочки» для ухода от налогов) и возможностью освобождения от налогообложения всех доходов компании при правильном структурировании.

«Гонконг — признанный международный финансовый центр. По объему средств, привлечённых через первичные размещения акций (IPO), он обогнал объединенные показатели Южной Кореи и Японии. Согласно рейтингу Всемирного банка, он занимает третье место в мире по уровню благоприятности условий для ведения бизнеса. В городе зарегистрировано более 1,4 млн компаний — это подтверждает высокий интерес к юрисдикции со стороны бизнеса», — говорит управляющий партнер юридической компании Amond & Smith Михаил Зимянин.

По его словам, гонконгские компании воспринимаются как более надежные по сравнению с офшорными структурами с Британских Виргинских островов и аналогичных территорий. После переезда компания остаётся тем же юридическим лицом: с теми же активами, структурой, контрактами и историей, меняется только юрисдикция.

Консультант IPN Partners Дарья Макарова добавляет, что вступление в силу закона о входящей редомициляции позволяет переезжающим компаниям сохранить существующую корпоративную структуру, включая выпуск акций разных классов, что критично для инвестиционных и холдинговых организаций. Редомициляция допускается не только для частных компаний, но и для публичных, в том числе для компаний, чьи акции обращаются на бирже.



«Особо важно, что заявка на редомициляцию рассматривается в ускоренном порядке (в среднем — две недели), допускается сохранение исходного наименования компании, а также предусмотрена автоматическая выдача свидетельства о бизнес-регистрации одновременно с регистрацией самой компании», — говорит Макарова.

По словам Зимянина из Amond & Smith, налоговая система Гонконга сочетает несколько ключевых преимуществ. В стране действует территориальный принцип: налогообложению подлежит только прибыль, полученная на территории Гонконга, предусмотрены налоговые льготы для компаний, работающих с интеллектуальной собственностью, а также функционирует двухуровневая модель налогообложения.

«Большую роль играет обширная сеть соглашений об избежании двойного налогообложения. При этом, в отличие от многих других стран, соглашение между Россией и Гонконгом продолжает действовать», — говорит Зимянин.

Во избежание двойного налогообложения редомицилированным компаниям будут предоставлены налоговые вычеты в Гонконге в отношении налога на прибыль, полученного уже после редомициляции, если в отношении данной прибыли в стране первичной регистрации был уплачен налог как с нереализованной при «выходе» из юрисдикции.



По словам Пацевой, редомициляция в Гонконг является оптимальным решением для компаний, находящихся в юрисдикциях, классифицированных как «недружественные». Этот механизм позволяет сохранить нерезидентный контур, банковские счета и текущие контракты без необходимости ликвидации компании в исходной юрисдикции.

ОАЭ проигрывает по всем статьям

Пацева считает, что у Гонконга есть ряд преимуществ перед ОАЭ. Например, это налоговый режим. В ОАЭ ставка корпоративного налога составляет 9%, есть возможность получения специального статуса квалифицированного лица, но зачастую выполнить условия для получения нулевой ставки обойдется дороже уплаты налога. В Гонконге при соблюдении территориального режима (ведение деятельности вне Гонконга) налоговое бремя отсутствует.



В ОАЭ многие банки этой страны отказывают в обслуживании компаниям с российскими корнями. Для гонконгских компаний с адекватным подтверждением источника средств, понятной бизнес-моделью и отсутствием санкционных элементов открытие счета возможно в различных юрисдикциях. После редомициляции в Гонконг затраты на обслуживание (администрирование) компании будут существенно ниже, чем в ОАЭ.

«Однако открытие счета непосредственно в Гонконге для компаний с российскими бенефициарами крайне затруднено. По нашим наблюдениям — практически невозможно с 2015 года», — заключила Пацева.

Не всё так гладко

Редомициляция сопряжена с рисками, включая нежелание крупных банков работать с российскими компаниями из-за опасений вторичных санкций. Несмотря на заявления правительства Гонконга о не следовании западным санкциям, пока отсутствует практика применения нового режима, а значит бизнесу нужно быть осторожнее, знать все плюсы и минусы переезда, считают эксперты, с которыми побеседовал RB.RU.

Эксперт Зимянин добавляет, что несмотря на привлекательность нового режима, есть и ограничения. В первую очередь, редомициляция возможна только для компаний из стран, где она разрешена законодательством. Это означает, что компании, зарегистрированные в России или Беларуси, не могут перенестись напрямую. Зато компании с регистрацией в других «недружественных» юрисдикциях, таких как Кипр или Британские Виргинские острова, могут рассматривать переезд в Гонконг.

Кроме того, процедура требует серьезной подготовки: необходимо представить нотариально заверенные документы, правовые заключения, финансовую отчётность и уведомить кредиторов. Это будет тяжело сделать структурам, не имеющим четко выстроенного корпоративного управления. Сама процедура может занять от двух недель до нескольких месяцев и требует обязательного юридического сопровождения, считает эксперт. Если компания не завершит процедуру выхода из прежней юрисдикции в срок (обычно 120 дней с момента регистрации в Гонконге), её новая регистрация может быть аннулирована.

И хотя Гонконг сохраняет значительную степень автономии, однако политически он всё же находится под влиянием Китая. Прямых угроз для бизнеса нет, но абсолютную предсказуемость гарантировать невозможно, заключил Зимянин.

Кроме того, если корпоративная структура выстроена неправильно, редомициляция не станет решением: выехать из Гонконга обратно в офшорные зоны или другие юрисдикции невозможно — местное законодательство не предусматривает обратной процедуры. По словам Макаровой из IPN Partners, это означает, что в случае необходимости дальнейшего переноса бизнеса из Гонконга, доступным вариантом останется только ликвидация компании. Выбор этой юрисдикции должен быть стратегически выверенным шагом с учетом долгосрочных целей бизнеса.

Гонконг не обещает чудесных решений. Но он предлагает развитую правовую инфраструктуру, высокую степень стабильности и предсказуемости — качества, которые в 2025 году особенно ценны.

Как указывает управляющий партнер FTL Advisers Наталья Пацева, для переезда в Гонконг компания должна соответствовать следующим критериям:

Находиться в активном состоянии, не в процессе ликвидации и в возрасте от 1 года;

Выполнить все обязательства в исходной юрисдикции;

Получить соответствующее заключение от практикующего юриста;

Если законодательство исходной юрисдикции и учредительные документы не предусматривают одобрения участников, применяются требования Гонконга, а именно — не менее 75% голосов уполномоченных участников должны быть поданы в пользу редомициляции.

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