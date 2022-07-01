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Американская Citigroup начала переговоры о продаже российского бизнеса — FT

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Американская Citigroup начала переговоры о продаже российского бизнеса. По утверждению источников Financial Times, потенциальными покупателями банковских активов являются Экспобанк и «Ресо-Гарантия».

Американская Citigroup начала переговоры о продаже российского бизнеса — FT

Переговоры ведутся с несколькими частными российскими компаниями, пишет Financial Times. Источник газеты среди них назвал Экспобанк и страховую компанию «Ресо-Гарантия». Первым владеет предприниматель Игорь Ким, второй – братья Саркисовы.

Других подробностей о переговорах источник газеты не рассказал. Газеты уточнила, что Citigroup может сохранить частичное присутствие в России и банковскую лицензию.

Известно, что ранее интерес к активам Citigroup в России проявлял Росбанк, но сделка оказалась под вопросом после попадания Владимира Потанина, который является бенефициаром Росбанка, в санкционный список Великобритании.

Фото на обложке: Quality Stock Arts / Shutterstock

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