40% россиян поддерживают переход к четырехдневной рабочей неделе

Около 40% россиян позитивно оценивают идею ввести четырехдневную рабочую неделю, следует из результатов опроса портала Superjob. В исследовании принимали участие представители компаний и экономически активного населения.

Отмечается, что по результатам опроса 2019 года года инициативу поддержали 49% респондентов. Снижение энтузиазма россиян по отношению к четырехдневной рабочей неделе авторы исследования объясняют возросшей тревожностью и страхом потерять часть дохода.

Superjob отмечает влияние социально-демографических факторов на отношение к инициативе. Так, переход на четырехдневку чаще поддерживают люди моложе 24 лет (44% против 37% среди респондентов старше 35).

Женщины заинтересованы в инициативе больше мужчин (42% против 38%).

По данным исследования, 2% российских компаний уже практикуют сокращенную рабочую неделю. Еще 4% рассматривают такую возможность. Однако в подавляющем большинстве предприятий никто всерьез не обсуждал эту инициативу.

Superjob сообщает, что в опросе 1–20 октября приняли участие 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов, а также 1600 сотрудников из 344 населенных пунктов страны.

Источник: РБК

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