В магазинах «Перекресток» появилась возможность снятия наличных на кассе

Клиенты московских магазинов «Перекресток» теперь могут снять наличные прямо на кассе. Это можно сделать при оплате покупок — лимит на единоразовое снятие составляет 5 тыс. рублей.
О запуске сервиса снятия наличных прямо на кассах супермаркетов «Перекресток» сообщили в пресс-службе «Сбера».
«Чтобы получить наличные, больше не обязательно идти в банк, это можно сделать вместе с покупкой продуктов, на кассе магазина. Уверен, этот сервис сделает жизнь многих граждан комфортнее», — рассказал директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.
Чтобы снять наличные, об этом нужно сказать кассиру перед безналичной оплатой покупки. После оплаты продавец выдаст покупателю запрошенную сумму наличными без комиссии.
Лимит на единоразовое снятие составляет 5 тыс. рублей. Ежемесячно можно снимать до 20 тыс. рублей.
Снять наличные прямо на кассе магазина могут владельцы банковских карт, выпущенных российским банком.
Если сервис окажется успешным, его внедрят в супермаркетах «Пятерочка», уточнили в «Сбере».
Фото на обложке: FotograFFF /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
- 2 Как прогнозируют спрос в X5 Retail Group?
- 3 Анастасия Григорьева (X5 Retail Group) и Александр Аникин (Kinian) – о клиентской аналитике на Big Data Conference
- 4 Мафия DeepMind: стартапы, созданные бывшими сотрудниками лаборатории ИИ Google
- 5 «Не жалейте внимания и ресурсов на ваших пользователей»: как управляющей компании повысить удовлетворенность пользователей
ВОЗМОЖНОСТИ
25 марта 2022
25 марта 2022
31 марта 2022