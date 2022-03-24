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В магазинах «Перекресток» появилась возможность снятия наличных на кассе

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Клиенты московских магазинов «Перекресток» теперь могут снять наличные прямо на кассе. Это можно сделать при оплате покупок — лимит на единоразовое снятие составляет 5 тыс. рублей.

В магазинах «Перекресток» появилась возможность снятия наличных на кассе

О запуске сервиса снятия наличных прямо на кассах супермаркетов «Перекресток» сообщили в пресс-службе «Сбера».

«Чтобы получить наличные, больше не обязательно идти в банк, это можно сделать вместе с покупкой продуктов, на кассе магазина. Уверен, этот сервис сделает жизнь многих граждан комфортнее», — рассказал директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Чтобы снять наличные, об этом нужно сказать кассиру перед безналичной оплатой покупки. После оплаты продавец выдаст покупателю запрошенную сумму наличными без комиссии.

Лимит на единоразовое снятие составляет 5 тыс. рублей. Ежемесячно можно снимать до 20 тыс. рублей.

Снять наличные прямо на кассе магазина могут владельцы банковских карт, выпущенных российским банком.

Если сервис окажется успешным, его внедрят в супермаркетах «Пятерочка», уточнили в «Сбере».

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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