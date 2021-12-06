«Перекрёсток» протестирует формат небольших магазинов с самыми популярными товарами

Торовая сеть «Перекрёсток» запустила тестирование формата магазинов площадью до 300 кв. м с сокращенным ассортиментом, сформированным из наиболее востребованных товаров сети, сообщила пресс-служба X5 Group.

Предполагается, что магазины под брендом «Джем» Перекресток» будут располагаться в шаговой доступности от офисов и жилых районов — там где не может разместиться магазин стандартной площади.

Первый магазин уже открыт в Москве, до конца года еще два появятся в Санкт-Петербурге. В начале 2022 года планируется открыть еще 4 магазина малого формата в Москве, а затем будет приниматься решение о возможном масштабировании проекта

Ассортимент «Джем «Перекрестка» в 5 раз меньше, чем в супермаркете «Перекресток». Всего он насчитывает около 3 тысяч товаров и полностью состоит из товаров, получивших высокую оценку при опросах покупателей.

Около 60% ассортимента занимают продукты «свежих» категорий, то есть фрукты, овощи, молочная продукция, готовая еда, выпечка и другое. Доля товаров собственных торговых марок составляет 30%, при этом особый фокус сделан на продукты для здорового питания «Зеленая линия». У формата будет такая же ценовая политика, как и супермаркета «Перекресток».

В пилотном магазине расположено кафе с посадочной зоной, которое обособлено от торгового зала, посетителям также доступны Wi-Fi и возможность подзарядки гаджетов. В магазине действуют кассы самообслуживания. Также установлены контейнеры по сбору использованных батареек и пластиковых пакетов, которые в дальнейшем будут отправлены на переработку.

Жителям в радиусе километра от нового магазина доступна экспресс-доставка продуктов через мобильное приложение «Перекрёсток», которая осуществляется в течение 30 минут.

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