«Перекресток» потребовал от ТЦ отказаться от индексации арендных ставок

Торговая сеть «Перекресток» потребовала от владельцев торговых центров, где работают ее магазины, отказаться от индексации арендных ставок. Ритейлер ссылается на ухудшающиеся из-за пандемии перспективы офлайн-магазинов, хотя продуктовые магазины не закрываются в локдаун.

Соответствующее письмо владельцам ТЦ, в которых сеть арендует прощади, направил директор по развитию «Перекрестка» Роман Шохин, сообщил «Коммерсантъ». Он потребовал исключить из договоров аренды пункт об индексации арендной платы на весь срок действия контрактов. Отсутствие ответа от контрагентов сеть будет расценивать как «отсутствие интереса к дальнейшему сотрудничеству».

«Пандемия ускорила перемещение розничной торговли в онлайн-пространство, что ставит под вопрос будущее магазинов», — говорится в письме. Поэтому X5 Group считает необходимым начать трансформацию модели арендных отношений через «справедливое снижение арендной нагрузки», сообщил Шохин.

ТЦ, по словам их представителей, сами оказались в тяжелом положении из-за снижения трафика на 60-80% на фоне последнего локдауна и вводимых ограничений на вход по QR-кодам. Так, глава Союза ТЦ Булат Шакиров 15 ноября 2021 года попросил президента РФ Владимира Путина отменить для участников рынка налог на имущество на время действия QR-кодов, вернуть ТЦ уплаченные ими за время простоя в 2020-2021 годах налоги, а также заморозить выплаты процентов по кредитам банков с госучастием.

По мнению партнера One Story Ольги Сумишевской, торговые центы, не получая должной господдержки, вынуждены увеличивать арендную плату, перекладывая часть рисков на арендаторов. По ее словам, затраты ТЦ на обслуживание объектов как минимум не меняются, в то время как доходная часть существенно сокращается, поскольку трафик пока не достиг допандемийного уровня.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что и другие крупные розничные сети могут инициировать переговоры с ТЦ о пересмотре арендных ставок. Причиной этому может послужить разрабатываемый правительством законопроект об обязательных для посещения объектов QR-кодах.

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