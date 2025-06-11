Умные камеры «Яндекса» оцифруют процессы в супермаркетах «Перекресток»
Сеть супермаркетов «Перекресток» внедряет умные камеры «Яндекса» в московских магазинах-лабораториях. Об этом Русбейс рассказали в IT-компании.
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Технология на основе компьютерного зрения анализирует визуальные данные, создает цифровую копию ассортимента и автоматически ставит задачи сотрудникам — от контроля выкладки до проверки наличия товаров.
Система отслеживает соответствие планограмм, заполненность полок и даже загруженность проходов. При обнаружении проблем (например, отсутствия товара или неправильной выкладки) камеры направляют персоналу задания на исправление и проверяют их выполнение.
Пилотный проект завершится во втором квартале 2025 года. В дальнейшем «Яндекс» планирует предлагать эту технологию другим российским и зарубежным ритейлерам через направление Яндекс Retail Tech.
- В прошом году «Перекресток» начал внедрять в магазины весы с искусственным интеллектом. Весы с ИИ оснащены компьютерным зрением, которое может распознать любой весовой товар даже в пакете.
Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock / FOTODOM
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