«Перекрёсток» установил восемь велопарковок из переработанных баллонов

«Перекрёсток» совместно с компанией Unilever установил в Санкт-Петербурге восемь велопарковок из переработанных аэрозольных баллонов. Об этом рассказали в пресс-службе сети.

Материал для велопарковок собирали с февраля 2022 года. Посетители сети за 11 месяцев принесли в пункты сбора в супермаркетах свыше 800 кг флаконов от дезодорантов, лаков для волос и т. д.

Для одной велопарковки требуется около 950 таких баллонов, из которых получается 50 кг сырья.

«Алюминиевый лом (вторичное сырье) требует около 5% энергии производства, которая затрачивалась бы на изготовление упаковки из первичного алюминия. Таким образом, обезвреживание и переплавка алюминия позволяет снизить его углеродный след и подарить нашим товарам вторую жизнь», — пояснила руководитель проектов в области устойчивого развития Unilever в России и Беларуси Анастасия Новак.

Для изготовления велопарковок использовали только половину собранного материала, остальное сырье направят в другие проекты.

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