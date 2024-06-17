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В России предложили ужесточить правила перепродажи ввезенных машин

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

МВД разработало новое требование для регистрации автомобилей, ввезенных в Россию, при их перепродаже на территории страны. Это следует из новых поправок к рассматриваемым в Госдуме изменениям в закон о государственной регистрации транспортных средств, с которыми ознакомились «Известия».

В России предложили ужесточить правила перепродажи ввезенных машин

Сейчас при ввозе автомобиля для личного пользования утильсбор оплачивается по льготному тарифу: для новых машин — 3,4 тыс. рублей, старше трех лет — 5,2 тыс. рублей.

Согласно поправкам, если машину продадут в течение года, то новому владельцу придется заплатить повышенный коммерческий утильсбор — от 300 тыс. рублей до 1,3 млн рублей, иначе Госавтоинспекция откажет в регистрации авто.

По словам экспертов, новые правила должны пресечь распространенную практику, когда автомобиль ввозится якобы для личного пользования с оплатой утильсбора по льготному тарифу, а затем продается.

Фото на обложке: Unsplash

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