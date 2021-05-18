Как тебе такое, Эмметт Браун: ученые смогли переработать пластиковые отходы в реактивное топливо

Ученые университета штата Вашингтон разработали технологию, с помощью которой можно относительно дешево, быстро и беспоследственно перерабатывать пластиковые отходы в реактивное топливо. Создатели нацелены на коммерциализацию изобретения.

В качестве катализатора в реакции использовали рутений, за основу взяли обычный растворитель. Процесс переработки длится час при температуре 220 градусов Цельсия. В итоге, по заверениям ученых, им удалось переработать 90% пластика в компоненты реактивного топлива.

Кадр из фильма "Назад в будущее 2", реж. Роберт Земекис, 1989 г.

Рутений – платиновый металл, элемент под атомным номером 44. Добывается в результате очистки платины от примесей, по сути, является отходами ее переработки. Цена металла по данным на 2016 год – $32 за тройскую унцию (31 грамм).

Ученые университета Вашингтона намерены вывести свою разработку на коммерческий рынок, поскольку она дешевле, экологичнее и практичнее существующих технологий. Например, методы механической переработки пластика снижают его качество, а химическая обработка – дорогая, что делает ее экономически непривлекательной для промышленных предприятий.

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