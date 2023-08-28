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В России появилась новая платежная система для денежных переводов за рубеж

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России появилась новая платежная система для денежных переводов за рубеж. Банк России добавил «Квикпей» в реестр операторов платежных систем. Согласно информации с сайта компании, ее система позволяет совершать переводы в несколько десятков стран, в том числе «недружественных».

В России появилась новая платежная система для денежных переводов за рубеж

Банк России добавил в реестр операторов платежных систем компанию «Квикпей» (KwikPay), следует из данных реестра. 

Согласно информации с сайта «Квикпей», система позволяет совершать международные денежные переводы из России без комиссии и по выгодному курсу. 

«Для отправки международного перевода можно использовать любую банковскую карту “Мир”, а также Visa, Mastercard», – говорится на сайте «Квикпей».   

На сайте «Квикпей» указано, что переводы можно совершать в несколько десятков стран. 

Для начала пользования сервисом нужно установить его приложение через App Store или Google Play, однако активных ссылок на скачивание приложения в магазинах на сайте не размещено. Ручной поиск приложений Kwikpay в Google Play не дал результатов. 

Оператором «Квикпей» является ООО «Трубная СИВ», которой владеет Ирина Хелльмих. 

Фото на обложке: PKpix / Shutterstock

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