В России появилась новая платежная система для денежных переводов за рубеж. Банк России добавил «Квикпей» в реестр операторов платежных систем. Согласно информации с сайта компании, ее система позволяет совершать переводы в несколько десятков стран, в том числе «недружественных».
Банк России добавил в реестр операторов платежных систем компанию «Квикпей» (KwikPay), следует из данных реестра.
Согласно информации с сайта «Квикпей», система позволяет совершать международные денежные переводы из России без комиссии и по выгодному курсу.
«Для отправки международного перевода можно использовать любую банковскую карту “Мир”, а также Visa, Mastercard», – говорится на сайте «Квикпей».
На сайте «Квикпей» указано, что переводы можно совершать в несколько десятков стран.
Для начала пользования сервисом нужно установить его приложение через App Store или Google Play, однако активных ссылок на скачивание приложения в магазинах на сайте не размещено. Ручной поиск приложений Kwikpay в Google Play не дал результатов.
Оператором «Квикпей» является ООО «Трубная СИВ», которой владеет Ирина Хелльмих.
Фото на обложке: PKpix /
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