В России появилась новая платежная система для денежных переводов за рубеж. Банк России добавил «Квикпей» в реестр операторов платежных систем. Согласно информации с сайта компании, ее система позволяет совершать переводы в несколько десятков стран, в том числе «недружественных».

В России появилась новая платежная система для денежных переводов за рубеж