«Идеально — это уйти с деньгами и без обид»: россияне рассказали о достойном увольнении

Четверо из десяти россиян считают идеальным увольнение без обид и конфликтов. Еще 14% считают, что «уволиться красиво» — это значит выиграть в переговорах о величине выходного пособия. Это следует из результатов опроса SuperJob, с которыми ознакомился RB.ru.

Для 9% важно заранее предупредить работодателя о своем уходе, дать возможность найти замену.

Еще 5% уверены, что важно устроить прощание со старым коллективом, 4% — завершить все проекты и выполнить все обязательства.

«Уйти красиво» для 3% респондентов значит поблагодарить руководство и коллег, для 2% — выполнить со своей стороны все требования Трудового кодекса РФ, еще для 2% — оставить о себе хорошие воспоминания в коллективе.

Также по 2% россиян считают достойным увольнение, когда работодатель зовет обратно, благодарит за выполненную работу, дает хорошие рекомендации и приглашает на корпоративные мероприятия.

Другие способы уволиться правильно назвали 24% опрошенных, среди них — прощальные письма, исправление своих ошибок, обещание оставаться на связи по рабочим вопросам и честная позиция «оставить все наработанное на старой работе» и проч.

Женщины чаще мужчин считают, что «красиво уволиться» значит уйти без взаимных претензий, обид и конфликтов с работодателем: 49% против 34% соответственно. Мужчины чаще говорили о необходимости закончить все проекты: 6% против 3% среди женщин.

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