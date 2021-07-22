Российский разработчик технологий по добыче ископаемых Perfobore привлек $9,3 млн

Российский стартап Perfobore – разработчик инновационной технологии добычи полезных ископаемых, закрыл раунд B с инвестициями $9,3 млн. В частности, «Роснефть» и «Газпром нефть» пользуются методами компании – они, по заявлению разработчиков, в 5-10 раз дешевле традиционных технологий добычи.

Фонд Runtech Ventures выступил лид-инвестором раунда. В нем также участвовали Phystech Ventures, бывший вице-президент Schlumberger и основатель компании «Акрос» Владимир Куксов, а также группа бизнес-ангелов.

«Наши инвестиции направлены на развитие передовых технологий радиального бурения скважин и применение бинарных смесей на мировом рынке нефтесервиса. Верим в перспективы рынка, инновацию, идею, технологию, команду “Перфобур” и ее возможности», – подчеркнул Роман Плотников, президент«РосРегион Развития», в структуру которого входит фонд Runtech Ventures.

Разработка Perfobore – технология управляемого радиального бурения скважин. Она безопаснее гидроразрыва и дешевле традиционных методов в 5-10 раз, заявили в компании. В среднем технология показала увеличение добычи на 100-150%, на некоторых скважинах были достигнуты показатели увеличения добычи на 500%, уточнили в Perfobore.

2020-ый стал первым коммерческим годом для компании – она завершила его с контрактами на сумму свыше $20 млн. Perfobore работает в России – с «Газпром нефтью, «Лукойлом», «Татнефтью», а также в Узбекистане, Казахстане, США. На стадии продвинутых находятся переговоры с компаниями из Кувейта, Омана, Бахрейна.

«Мы предложили решение на основе множества надежных и продвинутых инструментов из большого бурения, адаптировав это к максимально “жестким” условиям с точки зрения оснащенности условиям – плановому и капитальному ремонту скважин, фактически минимизировав все сопутствующие затраты для наших заказчиков», – отметил сооснователь и CEO Perfobore Илья Галас.

Новый раунд инвестиций поможет компании наращивать объемы работ на российском рынке, а также реализовать агрессивную стратегию роста на международных рынках, включая страны Ближнего Востока, США и Центральную Азию, сообщили в Perfobore.

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Фото: Perfobore / Youtube