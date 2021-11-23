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Performance Group построит комбинат по производству готовой еды за 1,5 млрд рублей

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Performance Group, развивающая сервисы доставки готовых наборов еды Level Kitchen, Performance Food и My Food, инвестирует 1,5 млрд рублей в строительство нового комбината по производству готовых блюд в Москве.

Performance Group построит комбинат по производству готовой еды за 1,5 млрд рублей

Новое предприятие сможет производить 400 тыс. порций готовой еды в сутки, рассказал Forbes основатель Performance Group Артур Зеленый. Комбинат по производству готовых блюд расположится рядом с территорией существующей фабрики на юго-западе Москвы.

Производственные площади фабрики будут расширены на 19 тыс. кв. м. На первом этапе будет построено производство кондитерских изделий (3 тыс. кв. м), упаковочный и сборочный цеха. Одновременно с этим начнется застройка еще 16 тыс. кв. м, в которых расположится производство рационного питания.

Объединенное предприятие заработает к концу 2022 года. Оно сможет выпускать не менее 200 тыс. готовых блюд и рационов в сутки для жителей Москвы, Московской области и городов Центрального региона России. На полную мощность, 400 тыс. блюд в сутки, комбинат выйдет к 2023 году.

По данным Зеленого, производство станет самым крупным в стране с потенциалом выпуска не менее 150 млн готовых блюд в год. Предприятие будет ежедневно перерабатывать до 30 т сырья, например 15 т мяса и рыбы и 8 т овощей и фруктов. Планируемая численность сотрудников комбината составит порядка 700 человек.

Существующее производство Performance Group на Юго-Западе Москвы было запущено в 2019 году. Инвестиции в завод за счет собственных средств компании и денег акционера Mail.ru Group составили 320 млн рублей.

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Фото на обложке: foodandcook / Shutterstock

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