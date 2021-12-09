Основатель Performance Group запустит сервис по доставке еды в Лондоне

Основатель Performance Group Артур Зеленый планирует запустить сервисы по доставке готовой еды в Великобритании, Германии, США и ОАЭ. Первый такой проект откроется в следующем году в Лондоне.
Инвестиции в запуск сервисов только на европейском рынке и в ОАЭ составят около $10 млн. Средства потратят на маркетинг, аренду помещений, закупку оборудования, зарплату сотрудников и т. д., сообщили «Ведомости».
В дальнейшем компания для дальнейшего расширения возможно привлечет стороннее финансирование. Она также рассмотрит возможность выхода в Израиль и на азиатский рынок.
По словам основателя компании, зарубежные точки не будут связаны непосредственно с Performance Group. Штаб-квартира новой компании будет находиться в России, а в каждой конкретной стране будет работать отдельная команда.
В Лондоне, Берлине, Дубае и крупных американских городах доставка еды развиты хуже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, хотя покупательная способность в них выше.
Партнер исследовательского агентства Data Insight Борис Овчинников также напоминает, что сейчас в ряде стран действуют различные ограничения на посещение ресторанов, фудкортов и кафе, они во многом будут стимулировать спрос на такую продукцию.
Эксперты в последнее время наблюдают тренд на международную экспансию со стороны российских компаний: Yango Deli (структура «Яндекса») есть в Израиле, Лондоне и Париже, «Самокат» под брендом Buyk работает в Нью-Йорке. О планах выйти на рынок Катара сообщал и каршеринг «Делимобиль».
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Фото на обложке: cтраница Performance Group на Facebook
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