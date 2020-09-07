Владелец Level Kitchen и My Food планирует выйти на рынок Казахстана

Российский производитель и продавец готовых наборов питания Performance Group планирует в 2021 году выйти на рынок Казахстана. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя компании Артура Зеленого.

Performance Group развивает бренды доставки готовой еды Level Kitchen, My Food, Easy Meal и Performance Food. По словам Зеленого, компания планирует запуск в крупнейших городах Казахстана — Нур-Султане и Алматы.

Поставщик рационов питания рассматривает строительство собственного производства, а также партнерство с местными предприятиями. Инвестиции в проект оцениваются до 300 млн рублей.

Как отметил Зеленый, активная работа по выходу на иностранные рынки начнется после завершения региональной экспансии. До конца этого года Performance Group планирует запустить бренды Level Kitchen и My Food во всех городах-миллионниках, на что потребуется до 170 млн рублей.

В регионах сервисы работают на базе партнерских производств, которые при необходимости оснащаются дополнительным оборудованием, добавил Артур Зеленый.

Кроме Казахстана Performance Group рассматривает возможность выхода в страны Центральной Европы.

По данным Infoline, Performance Group — крупнейший российский продавец готовых наборов питания, оборот которого в январе–июне 2020 года составил 1,.45 млрд рублей. В числе инвесторов компании с долей 25% — структуры Mail.ru Group. В 2019 году эта доля вошла в совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка.