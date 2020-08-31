Пермские стартапы могут подать заявку в преакселератор НТИ

Преакселератор Национальной технологической инициативы в Пермском крае принимает заявки на участие в программе. Стартапы смогут получить инвестиции до 300 млн рублей и поддержку экспертов. Дедлайн — 14 сентября.

Подать заявку на участие в преакселераторе могут молодые ученые и предприниматели из Пермского края с проектами, которые внедряют инновации в сфере интересов Национальной технологической инициативы.



Направления:



AeroNet — беспилотные летательные аппараты;

EnergyNet — технологии в энергетике;

NeuroNet — коммуникации человека и машины;

AutoNet — беспилотный транспорт;

HealthNet — инновации в здравоохранении;

TechNet — «умное» производство;

FoodNet — технологии в области питания;

SafeNet — кибербезопасность;

MariNet — беспилотный морской транспорт.

поддержку специалистов и экспертную оценку проекта;

образовательную программу;

возможность привлечь инвестиции;

помощь в подаче заявок на гранты в Фонд содействия инновациям, Фонд поддержки проектов НТИ и Венчурный фонд НТИ.

Участники преакселератора получат:

Участие бесплатное. Желающие могут подать заявку до 14 сентября на сайте преакселератора.

Фото на обложке: Bannafarsai_Stock / Shutterstock