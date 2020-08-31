Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Пермские стартапы могут подать заявку в преакселератор НТИ

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Преакселератор Национальной технологической инициативы в Пермском крае принимает заявки на участие в программе. Стартапы смогут получить инвестиции до 300 млн рублей и поддержку экспертов. Дедлайн — 14 сентября.

Пермские стартапы могут подать заявку в преакселератор НТИ

Подать заявку на участие в преакселераторе могут молодые ученые и предприниматели из Пермского края с проектами, которые внедряют инновации в сфере интересов Национальной технологической инициативы.

Направления:

  • AeroNet — беспилотные летательные аппараты;
  • EnergyNet — технологии в энергетике;
  • NeuroNet — коммуникации человека и машины;
  • AutoNet — беспилотный транспорт;
  • HealthNet — инновации в здравоохранении;
  • TechNet — «умное» производство;
  • FoodNet — технологии в области питания;
  • SafeNet — кибербезопасность;
  • MariNet — беспилотный морской транспорт.

Участники преакселератора получат:
  • поддержку специалистов и экспертную оценку проекта;
  • образовательную программу;
  • возможность привлечь инвестиции;
  • помощь в подаче заявок на гранты в Фонд содействия инновациям, Фонд поддержки проектов НТИ и Венчурный фонд НТИ.

Участие бесплатное. Желающие могут подать заявку до 14 сентября на сайте преакселератора.

Фото на обложке: Bannafarsai_Stock / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2020

Facebook: Коммерция

31 августа 2020

Социум-ЦТ

31 августа 2020

ASI Global AIGENT

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма