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Пермские стартапы могут подать заявку в преакселератор НТИ
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Евгения Хрисанфова
Преакселератор Национальной технологической инициативы в Пермском крае принимает заявки на участие в программе. Стартапы смогут получить инвестиции до 300 млн рублей и поддержку экспертов. Дедлайн — 14 сентября.
Пермские стартапы могут подать заявку в преакселератор НТИЕвгения Хрисанфова
Подать заявку на участие в преакселераторе могут молодые ученые и предприниматели из Пермского края с проектами, которые внедряют инновации в сфере интересов Национальной технологической инициативы.
Направления:
- AeroNet — беспилотные летательные аппараты;
- EnergyNet — технологии в энергетике;
- NeuroNet — коммуникации человека и машины;
- AutoNet — беспилотный транспорт;
- HealthNet — инновации в здравоохранении;
- TechNet — «умное» производство;
- FoodNet — технологии в области питания;
- SafeNet — кибербезопасность;
- MariNet — беспилотный морской транспорт.
Участники преакселератора получат:
- поддержку специалистов и экспертную оценку проекта;
- образовательную программу;
- возможность привлечь инвестиции;
- помощь в подаче заявок на гранты в Фонд содействия инновациям, Фонд поддержки проектов НТИ и Венчурный фонд НТИ.
Участие бесплатное. Желающие могут подать заявку до 14 сентября на сайте преакселератора.
Фото на обложке: Bannafarsai_Stock / Shutterstock
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