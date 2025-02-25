Perplexity анонсировала запуск браузера с искусственным интеллектом

Разработчик ИИ-поисковика Perplexity анонсировал запуск браузера с искусственным интеллектом Comet. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети X. Perplexity также открыла лист ожидания, где пользователи могут оставить электронную почту. Дата запуска браузера не уточняется.

Как отмечает TechCrunch, браузер от Perplexity выходит на «переполненный» рынок, где, помимо таких лидеров, как Chrome, есть множество альтернативных браузеров от сторонних разработчиков. В компании заявили изданию, что намерены переизобрести браузер «так же, как как Perplexity переизобрел поиск».

В середине декабря Perplexity увеличила свою оценку до $9 млрд после инвестраунда на $500 млн. Лидером раунда стал венчурный фонд Institutional Venture Partners. Другими инвесторами стали производитель чипов Nvidia, компании New Enterprise Associates, B Capital и T Rowe Price.

Perplexity была основана в 2022 году предпринимателем Энди Конвински. Компания разработала ИИ-систему, которая ищет информацию в интернете и отвечает на вопросы пользователей, аналогично чат-боту ChatGPT от OpenAI. В 2024 году Perplexity несколько раз увеличила свою оценку: в январе она составила $520 млн, в апреле — $1 млрд, а в июне выросла до $3 млрд.

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