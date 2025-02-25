Perplexity анонсировала запуск браузера с искусственным интеллектом
Анастасия Липчанская
Разработчик ИИ-поисковика Perplexity анонсировал запуск браузера с искусственным интеллектом Comet. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети X. Perplexity также открыла лист ожидания, где пользователи могут оставить электронную почту. Дата запуска браузера не уточняется.
Perplexity анонсировала запуск браузера с искусственным интеллектом
https://rb.ru/news/perplexity-browser-comet/
- Новости
Как отмечает TechCrunch, браузер от Perplexity выходит на «переполненный» рынок, где, помимо таких лидеров, как Chrome, есть множество альтернативных браузеров от сторонних разработчиков. В компании заявили изданию, что намерены переизобрести браузер «так же, как как Perplexity переизобрел поиск».
- В середине декабря Perplexity увеличила свою оценку до $9 млрд после инвестраунда на $500 млн. Лидером раунда стал венчурный фонд Institutional Venture Partners. Другими инвесторами стали производитель чипов Nvidia, компании New Enterprise Associates, B Capital и T Rowe Price.
- Perplexity была основана в 2022 году предпринимателем Энди Конвински. Компания разработала ИИ-систему, которая ищет информацию в интернете и отвечает на вопросы пользователей, аналогично чат-боту ChatGPT от OpenAI. В 2024 году Perplexity несколько раз увеличила свою оценку: в январе она составила $520 млн, в апреле — $1 млрд, а в июне выросла до $3 млрд.
Фото на обложке: gguy / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Истории
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Кейсы предпринимателей: как справиться с вызовами»
- 1 Число пользователей телемедицины за год увеличилось в три раза Пик активности пришелся на сентябрь 2023 года 02 июня 16:39
- 2 Эксперты рассказали о методах мошенничества во время школьных каникул И дали рекомендации, как избежать риски 02 июня 15:22
- 3 Бизнес сможет застраховать риски перехода на российские ERP-системы Общая сумма страхования для вендора, интегратора и заказчика составит 1,5 млрд рублей 02 июня 12:32
- 4 Состояние богатейших бизнесменов России выросло в 2025 году на $22,6 млрд Лидером по росту стал президент «Норникеля» Владимир Потанин 02 июня 10:36