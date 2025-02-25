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Perplexity анонсировала запуск браузера с искусственным интеллектом

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Разработчик ИИ-поисковика Perplexity анонсировал запуск браузера с искусственным интеллектом Comet. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети X. Perplexity также открыла лист ожидания, где пользователи могут оставить электронную почту. Дата запуска браузера не уточняется.

Perplexity анонсировала запуск браузера с искусственным интеллектом
  1. Новости

Как отмечает TechCrunch, браузер от Perplexity выходит на «переполненный» рынок, где, помимо таких лидеров, как Chrome, есть множество альтернативных браузеров от сторонних разработчиков. В компании заявили изданию, что намерены переизобрести браузер «так же, как как Perplexity переизобрел поиск».

  • В середине декабря Perplexity увеличила свою оценку до $9 млрд после инвестраунда на $500 млн. Лидером раунда стал венчурный фонд Institutional Venture Partners. Другими инвесторами стали производитель чипов Nvidia, компании New Enterprise Associates, B Capital и T Rowe Price.
  • Perplexity была основана в 2022 году предпринимателем Энди Конвински. Компания разработала ИИ-систему, которая ищет информацию в интернете и отвечает на вопросы пользователей, аналогично чат-боту ChatGPT от OpenAI. В 2024 году Perplexity несколько раз увеличила свою оценку: в январе она составила $520 млн, в апреле — $1 млрд, а в июне выросла до $3 млрд.

Фото на обложке: gguy / Shutterstock / FOTODOM

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