NASA переместит Perseverance для сбора образцов. Это вторая попытка аппарата получить марсианские камни

Команда Perseverance NASA готовится в ближайшие недели получить образцы марсианских горных пород. Для этого Perseverance переместится в новое место под названием Citadelle.

Марсоход сделает вторую попытку собрать свой первый образец горной породы, пишет The Verge. На этот раз для того, чтобы убедиться в точности сбора пробы, инженеры будут ждать получения изображений пробирки с пробой — прежде чем образец будет обработан и перемещен внутрь аппарата.

Первую попытку собрать образцы на Марсе Perseverance предпринял 5 августа.

«Мы были в восторге от того, что оборудование работало от начала до конца без каких-либо сбоев. А потом случился сюрприз: „Нет образца? Что вы имеете в виду?“» — рассказала главный инженер по сбору образцов в команде NASA Perseverance Луиза Джандура. — Вскоре после того как это произошло мы начали расследование»

Скала, образец породы которой пытался получить Perseverance, оказалась не такой прочной, как полагали ученые. Исследователи ожидали добыть твердую породу, но получили рассыпчатое порошкообразное вещество, которое выскользнуло из пробоотборной трубки марсохода.

Инженеры NASA потратили почти десять лет на проектирование и создание системы отбора проб для марсохода. Главный инженер Perseverance Адам Штельцнер назвал разработку «самой сложной вещью», известную для конструирования командой.

Миссия Perseverance по сбору образцов марсианских пород — первый этап работы аппарата. Камни, собранные в небольшой пробирке, планируется доставить на Землю в 2030-х годах. Всего планируется получить таким образом 35 образцов.

Perseverance был запущен 30 июля 2020 года и совершил посадку на Марсе 18 февраля 2021 года. Среди задач аппарата — оценка жизнепригодности планеты, поиск материала, который сможет подтвердить существование микробной жизни на Марсе в прошлом, сбор проб камней и почв для доставки на Землю, а также сбор данных для подготовки к высадке человека.

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Фото: Merlin74 / Shutterstock