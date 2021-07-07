В России с начала года удвоилось число личных банкротств

С начала года число банкротств превысило вдвое прошлогодний уровень. Эти полгода обеспечили почти четверть от всех личных банкротств в России с момента запуска процедуры в 2015 году.

В январе-июне 2021 года суды признали банкротами 88 тысяч россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,1 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Первые шесть месяцев обеспечили практически четверть (23,7%) всех личных банкротств россиян. С момента запуска процедуры в 2015 году по июнь 2021 года признали несостоятельными 370 тысяч граждан.

Граждане, говорится в сообщении, самостоятельно инициируют свое банкротство в отличие от компаний, где обычно производства начинаются по инициативе кредиторов (доля заявлений, поданных лично гражданами, стабильна и составляет 95%).

Количество банкротств могло быть выше, если бы не локдаун во втором квартале прошлого года, который привел к перерыву в работе судов.

Ежегодный рост числа банкротств граждан связан в том числе с «ловушкой низкого старта», отметил замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, институт банкротства постепенно становится «более востребованным легальным механизмом освобождения граждан от безнадежных долгов».

«Сама процедура не быстрая в отличие от внесудебного банкротства. В указанный период могут входить те должники, долги которых признаны безнадежными в предыдущие годы», — подчеркнул он, не исключив, что впоследствии некоторое увеличение банкротств может происходить из-за долгов, накопленных во время пандемии.

Внесудебное банкротство пока не набрало популярности. Новая бесплатная процедура, позволяющая подать заявление на банкротство через МФЦ, заработала в сентябре 2020 года. Обратиться за процедурой могут граждане с «просуженным» долгом от 50 тысяч до 500 тысяч руб., у которых нет имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности.

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Фото: fizkes/Shutteerstock