В России с начала года удвоилось число личных банкротств

С начала года число банкротств превысило вдвое прошлогодний уровень. Эти полгода обеспечили почти четверть от всех личных банкротств в России с момента запуска процедуры в 2015 году.
В январе-июне 2021 года суды признали банкротами 88 тысяч россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,1 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Первые шесть месяцев обеспечили практически четверть (23,7%) всех личных банкротств россиян. С момента запуска процедуры в 2015 году по июнь 2021 года признали несостоятельными 370 тысяч граждан.
Граждане, говорится в сообщении, самостоятельно инициируют свое банкротство в отличие от компаний, где обычно производства начинаются по инициативе кредиторов (доля заявлений, поданных лично гражданами, стабильна и составляет 95%).
Количество банкротств могло быть выше, если бы не локдаун во втором квартале прошлого года, который привел к перерыву в работе судов.
Ежегодный рост числа банкротств граждан связан в том числе с «ловушкой низкого старта», отметил замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, институт банкротства постепенно становится «более востребованным легальным механизмом освобождения граждан от безнадежных долгов».
«Сама процедура не быстрая в отличие от внесудебного банкротства. В указанный период могут входить те должники, долги которых признаны безнадежными в предыдущие годы», — подчеркнул он, не исключив, что впоследствии некоторое увеличение банкротств может происходить из-за долгов, накопленных во время пандемии.
Внесудебное банкротство пока не набрало популярности. Новая бесплатная процедура, позволяющая подать заявление на банкротство через МФЦ, заработала в сентябре 2020 года. Обратиться за процедурой могут граждане с «просуженным» долгом от 50 тысяч до 500 тысяч руб., у которых нет имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: fizkes/Shutteerstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Делимобиль» вводит грузовой тариф
- 2 Российский агростартап Agro.Club привлек $5 млн на развитие в Америке и Западной Европе
- 3 Ростех показал на «Иннопроме» «Шмеля» для дронов, который улавливает в воздухе вредные вещества
- 4 Group-IB помогла Интерполу в поимке киберпреступника, за которым охотились два года
- 5 Итальянский производитель мотоциклов MV Agusta Тимура Сардарова выходит на рынок электротранспорта