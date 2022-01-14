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Москва лидирует по числу граждан-банкротов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2021 году количество судебных банкротств увеличилось на 62% и достигло почти 193 тыс. Темпы роста несостоятельности в минувшем году при этом замедлились в сравнении с 2020 годом. 

Москва лидирует по числу граждан-банкротов

Большую часть процедур о банкротстве (95%) инициировали сами должники, сообщили «Известия».

В абсолютном выражении по числу граждан-банкротов по-прежнему лидируют Москва и Московская область — 10,2 тыс. и 10 тыс. соответственно. Затем идут Краснодарский край — 9,8 тыс., Санкт-Петербург — 8,2 тыс. и Самарская область — 7,9 тыс.

Кроме того,  начала расти популярность внесудебной практики. С осени 2020 года эта процедура одобрена почти 6,5 тыс. граждан. Сумма долга граждан за весь период составила 2,26 млрд рублей в начатых процедурах внесудебного списания долгов, из них 1,35 млрд — в завершенных, следует из материалов. Еще 9 тыс. гражданам отказали в новом механизме. 

В прошлом году, несмотря на прогнозы, число потребительских банкротств не увеличилось. Эксперты считают, что реструктуризация банковских кредитов позволила многим преодолеть кризисную ситуацию.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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