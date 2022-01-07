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Россиянам рассказали об опасности раскрытия персональных данных по номеру телефона

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Игорь Фиц рассказал об опасности раскрытия личных данных владельца по номеру его телефона.

Россиянам рассказали об опасности раскрытия персональных данных по номеру телефона

Мошенники могут получить практически любую личную информацию, зная номер мобильного телефона — ФИО, адрес места жительства, доступ к банковскому счету, фотографии, передает агентство «Прайм».

Это происходит из-за того, что гражданам приходится привязывать номера к приложениям, многие из которых игнорируют защиту личных данных клиентов. Личная информация может попасть в даркнет, а затем — в руки мошенников.

Мобильные приложения мессенджеров Telegram и WhatsApp также дают мошенникам лазейки для получения ФИО, фото профиля пользователя, если он самостоятельно разместил эти данные у себя в аккаунте.

Эксперт считает, что личную информацию на просторах интернета публиковать не стоит, это ставит под угрозу не только пользователя, но и его окружение.

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Фото на обложке: Unsplash

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