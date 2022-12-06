Россияне назвали самые перспективные профессии на 2023 год

Россияне считают профессию IT-специалиста самой перспективной в 2023 году, показал опрос сервиса «Работа.ру». Также в числе актуальных граждане назвали профессии инженера и врача.

Компания провела исследование, в котором приняли участие 5 тыс. пользователей сервиса со всей России. Большая часть опрошенных (62%) считает работу в IT-индустрии наиболее востребованной. Еще 40% назвали в числе самых актуальных профессий специальность инженера.

Чуть меньше (38%) считают работу врача наиболее востребованной в предстоящем году. Еще 28% полагают, что перспективной для построения карьеры будет сфера нанотехнологий. Строительная отрасль также представляется россиянам актуальной, работу в этом секторе востребованной считают 20% участников опроса.

Работу по направлению младшего медицинского персонала считают перспективной 18% опрошенных. Еще 17% назвали в числе актуальных профессию аналитика.

Еще 15% опрошенных пользователей сервиса уверены, что в 2023 году будут востребованы менеджеры по продажам. Столько же респондентов отметили перспективы инфекционистов. Еще 14% указали на актуальность профессии юриста. Работу маркетолога перспективной считают 12% участников опроса, а специальность HR-специалиста назвали лишь 10%.

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