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«Нетология» расскажет о перспективных профессиях 2021 года

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

19 декабря пройдет онлайн-конференция «Нетологии» «Кем я стану в 2021 году». Слушатели узнают, как адаптировать свой текущий профессиональный опыт к новой специальности, в каких профессиях актуально развиваться и сколько в них зарабатывают.

«Нетология» расскажет о перспективных профессиях 2021 года

Главные темы конференции:

  • ситуация на рынке труда — кого ищут работодатели, где самая большая конкуренция, какие профессии могут исчезнуть и как безболезненно перейти из них в более перспективные;
  • зарплаты — сколько можно получать на стартовой и иной должности в регионах и городах-миллионниках, какие профессии самые высокооплачиваемые;
  • поиск первой работы в новой сфере — где искать работу и как пройти собеседование и испытательный срок.

Эксперты конференции:

  • Ирина Рузавина, карьерный консультант;
  • Анна Мигулина, старший консультант направления IT&Telecoms рекрутинговой компании Hays;
  • Ирина Семенок, директор по маркетингу в «Нетологии»;
  • Никита Мереминский, менеджер по медиапланированию и партнерствам в hh.ru.

Мероприятие бесплатное. Регистрация на сайте

Фото на обложке: fizkes/shutterstock.com

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