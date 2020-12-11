19 декабря пройдет онлайн-конференция «Нетологии» «Кем я стану в 2021 году». Слушатели узнают, как адаптировать свой текущий профессиональный опыт к новой специальности, в каких профессиях актуально развиваться и сколько в них зарабатывают.

«Нетология» расскажет о перспективных профессиях 2021 года