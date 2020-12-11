«Нетология» расскажет о перспективных профессиях 2021 года

Ирина Печерская
19 декабря пройдет онлайн-конференция «Нетологии» «Кем я стану в 2021 году». Слушатели узнают, как адаптировать свой текущий профессиональный опыт к новой специальности, в каких профессиях актуально развиваться и сколько в них зарабатывают.
«Нетология» расскажет о перспективных профессиях 2021 годаИрина Печерская
Главные темы конференции:
- ситуация на рынке труда — кого ищут работодатели, где самая большая конкуренция, какие профессии могут исчезнуть и как безболезненно перейти из них в более перспективные;
- зарплаты — сколько можно получать на стартовой и иной должности в регионах и городах-миллионниках, какие профессии самые высокооплачиваемые;
- поиск первой работы в новой сфере — где искать работу и как пройти собеседование и испытательный срок.
Эксперты конференции:
- Ирина Рузавина, карьерный консультант;
- Анна Мигулина, старший консультант направления IT&Telecoms рекрутинговой компании Hays;
- Ирина Семенок, директор по маркетингу в «Нетологии»;
- Никита Мереминский, менеджер по медиапланированию и партнерствам в hh.ru.
Мероприятие бесплатное. Регистрация на сайте.
Фото на обложке: fizkes/shutterstock.com
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