Первая «мемная» акция Европы рухнула в Дании на 36%

Акции датского биотеха Orphazyme, которого на прошлой неделе назвали первой «мемной» акцией Европы, рухнули на 36,65% — до 51 датских крон на открытии торгов на Копенгагенской бирже 14 июня. Однако в течение дня они немного скорректировались: в 12:50 мск двигались на уровне 67,85 за ценную бумагу.

11 июня котировки выросли на 136,8%. Тогда акции завершили день на уровне 80,5 датских крон.

Как сообщает РБК, они упали после предупреждения одного из крупнейших брокеров Скандинавии — Nordnet AB — о том, что сильные и необъяснимые взлеты котировок акций могут представлять собой потенциальные риски в будущем.

Экономист по инвестициям в Nordnet AB Пер Хансен выразил мнение, что чрезмерное внимание к торговле и СМИ может отвлечь компанию от ведения бизнеса. А «корпоративная оценка, которая не является финансово жизнеспособной или устойчивой, в долгосрочной перспективе не сможет изменить негативное развитие» основного бизнеса.