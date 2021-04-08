Первыми в России: Manufaqtury и Ferronordic подписали built-to-suit сделку

Официальный дилер Volvo Construction Equipment шведская компания Ferronordic заключила первую в России сделку формата built-to-suit по созданию представительского офиса в Москве с российской компанией Manufaqtury.

Договор был подписан в феврале 2021 года сроком на 5 лет, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию RB.RU.

Manufaqtury, вкладывая более 100 млн рублей, выступает инвестором московского офиса Ferronordic и обязуется за 6 месяцев спроектировать и построить за свой счёт современное офисное пространство площадью более 1300 кв. м. в БЦ «Кантри Парк», а Ferronordic подписывает долгосрочный договор аренды с Manufaqtury на 5 лет.

Пресс-служба Manufaqtury сообщает, что это первая на российском рынке полноценная сделка по модели built-to-suit, поскольку предыдущие анонсированные сделки подразумевали скорее адаптацию уже существующего офисного пространства или здания под задачи арендатора. Отличием сделки между Ferronordic и Manufaqtury стали поиск и подбор отвечающего требованиям арендатора здания, а не адаптация существующего у арендатора или арендодателя помещения.

Также Manufaqtury берёт на себя подготовку проектной документации и разработку архитектурной концепции, ремонтные и дизайнерские работы, а также последующее управление офисным пространством на весь срок аренды (включая услуги клининга, охраны, единую ИТ-систему и пр.).

При этом Ferronordic платит только за аренду, и старт арендных платежей в рамках сделки предполагается только после окончания строительно-монтажных работ и заезда Ferronordic в новый офис.

«Формат built-to-suit был выбран в первую очередь благодаря его экономической эффективности — мы снижаем издержки на неиспользуемые квадратные метры, уменьшая общую площадь офиса практически в два раза. Кроме того, мы не отвлекаем человеческие и финансовые ресурсы на создание офиса — полностью отдаем это коллегам из Manufaqtury. У нас довольно серьезные требования к необходимой инфраструктуре и техническим характеристикам помещений, требующей глубокой экспертизы и знания российского законодательства к создаваемым офисным помещениям, в том числе, с точки зрения трудового кодекса», — отметил директор по строительству региональной сети Ferronordic Олег Сафронов.

«Модель built-to-suit офиса позволяет экономить компаниям миллионы рублей, не вкладывая их в стройку, экономить человеческие ресурсы, а также избежать контроля, надзора и последующего учета стройки, проведения большого числа тендеров, сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на ремонте и эксплуатации офиса. <...> После того, как офис будет спроектирован и построен, мы будем обеспечивать его эксплуатацию в течение всего срока аренды», — заявил со-основатель built-to-suit компании Manufaqtury Андрей Кулагин.

Manufaqtury привлекла инвестиции в рамках первого раунда инвестирования летом 2020, сделка состоялась при участии компании ILM. С учетом данной сделки портфель недвижимости в управлении компании составит 7 000 кв. м., а это более 1 000 рабочих станций.

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Фото: Vinci Agency.