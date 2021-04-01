Еда из воздуха, виртуальный пансионат, лекарства мечты: бизнес предложил первоапрельские проекты

Многие представители бизнеса присоединились к первоапрельскому флешмобу. Они предложили проекты и инициативы — шуточные и одновременно не очень. RB.ru сделал подборку таких проектов.

Горизонтальные «Клипы ВКонтакте»

«Клипы ВКонтакте» на 1 день превратились из вертикальных роликов в территорию горизонтальных видео. Кроме того, перевернутыми на 90 градусов оказались не только видео, но и иконка «Клипов».

Однако после нескольких клипов, просмотренных в горизонтальном формате, ролики возвращаются в привычную вертикальную ориентацию.

Бизнес-сайты русских писателей

Хостинг-провайдер и регистратор доменов reg.ru представляет сайты, которые могли бы запустить классики русской литературы. Разработчики постарались ответить на вопрос: «Если бы Пушкин, Чехов и Толстой создали бизнес, то что бы они выбрали?»

Целью проекта стало намерение показать, что сайт можно сделать без специальных навыков веб-разработки.

По мнению reg.ru, Пушкин запустил бы интернет-магазин кружек.

Лев Толстой создал бы «Толстой сад» — территорию для глэпминга и кэмпинга. Антон Чехов оставил отзыв о пребывании там, написав, что место выбрано тихое, и атмосфера там приятная. «А сад рядом — вообще фантастика — жаль не вишневый!», отметил он.

Сам Чехов открыл бы кофейню с живыми мангустами — «Мангустофейню» — в родном городе Таганроге.

Еда из воздуха от сервиса доставки Grow Food

Новое меню подойдет для людей, практикующих длительное воздержание от пищи, «питание» воздухом и солнечной энергией. В составе — отборный воздух с алтайских вершин и 0 калорий.

Доставка рационов будет осуществляться 3 раза в неделю курьером Grow Food в Москве и Санкт-Петербурге. Заказ можно оформить через сайт.

Отмечается, что при заказе у пользователя есть возможность уточнить в комментариях дни и время медитаций и других практик — курьер не будет звонить и бесконтактно оставит заказ у двери.

Таблетки для улучшения жизни от «Сбер Еаптеки»

Компания предложила жителям Москвы и Санкт-Петербурга таблетки для решения разных жизненных проблем. Также «Сбер Еаптека» запустила соответстсвующую рекламную кампанию. Реклама появилась на билбордах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в соцсетях и на баннерах тематических интернет-порталов. Продлится проект до 15 апреля.

Так, около учебных заведений «Сбер Еаптека» предложит «таблетку» для понимания молодежного сленга, возле торговых центров появится объявление о «таблетках от шопоголизма».

В местах с наиболее плотным автомобильным трафиком по пути в центр города прорекламируют «средство от опозданий», а в сторону области — «таблетку-телепорт домой». Посетители сайтов по поиску работы увидят рекламу «таблеток от выгорания», а для любителей кино разработано «лекарство от спойлеров».

Виртуальный пансионат от выходцев из «Кухни на районе»

The Pansionat — приложение, которое полностью имитирует санаторий-пансионат в режиме онлайн. Сервис позволит пользователям на 1 день перенестись туда, чтобы отдохнуть.

Среди услуг и развлечений онлайн-санатория:

физиотерапевт — специалист прямо через приложение отсканирует тело и предложит лечение;

анималотерапия — аудиодорожка, по которой можно прогуляться и насладиться звуками природы;

стоунтерапия — виртуальный камень, который закроет все назойливые сообщения на экране пользователя;

теплолечение — в течение всей процедуры приложение будет присылать пользователю только приятные сообщения, от которых разливается тепло по телу;

электросон — сон с доставкой за полчаса;

диетический стол с пятиразовым питанием, например, на полдник предлагается сосиска в тесте и кефир.

Приложение для пользователей бесплатное.

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Фото: Unsplash