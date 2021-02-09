Первый слёт промышленных инноваторов пройдёт в Магнитогорске

Первый форум промышленных инноваторов «Инновации и организационная трансформация в промышленных компаниях» пройдёт в Магнитогорске 11-12 марта. На мероприятии выступят руководители по инновациям ряда корпораций, эксперты, предусмотрены дизайн-сессии.

На площадке санатория «Юбилейный» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в Магнитогорске 11-12 марта пройдёт первый форум промышленных инноваторов «Инновации и организационная трансформация в промышленных компаниях».

Участники мероприятия поделятся опытом и мнениями на тему внедрения инноваций и продуктового подхода на промышленных предприятиях, гибких методов управления инновационными проектами, прорывных технологий Индустрии 4.0 и их влияния на оргструктуру и культуру промышленных компаний.

В числе участников представители таких компаний как: ERG, «Газпром нефть», Группа «Илим», Кировский завод, «Красцветмет», ММК, НЛМК, «Сапфир»/«Роснефть», МТС, «Северсталь», «Уралхим», ЧТПЗ. Они посетят ПАО «ММК» и ознакомятся с организацией инноваций на комбинате.

Соорганизаторами форума выступают ПАО «ММК», Ассоциация «Индустриальные инновации», Клуб IT&Digital директоров «я-ИТ-ы».

Заявки на участие принимаются до 15 февраля на сайте форума.

Фото: Официальный сайт ПАО «ММК»