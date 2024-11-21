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Первый заместитель Набиуллиной уволилась из ЦБ

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Тимур Батыров
Тимур Батыров

Выпускающий редактор новостей

Тимур Батыров

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова приняла решение об увольнении. Она покинет ЦБ 2 декабря 2024 года, говорится в сообщении на сайте регулятора. 

Первый заместитель Набиуллиной уволилась из ЦБ
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поблагодарила Скоробогатову за работу и пожелала ей успехов. «Многие удобные сервисы, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей, появились во многом благодаря Ольге Николаевне, ее решительности, целеустремленности и профессионализму. Она задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед», — отметила она. 

Председатель ЦБ добавила, что благодаря Скоробогатовой в России удалось создать «продвинутую платежную инфраструктуру», ценность которой для страны «по-настоящему проявилась в 2022 году». 

После ухода Скоробогатовой должность заместителя председателя правления Банка России получит Зульфия Кахруманова, которая сейчас возглавляет департамент информационных технологий регулятора. На новом посту она будет курировать работу IT-департамента, департамента финансовых технологий и операционного департамента.

Департамент национальной платежной системы с 2 декабря перейдет под кураторство первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина.

Скоробогатова работает в ЦБ с 2014 года. Как пишет Frank Media, она руководила внедрением множества технологий, включая платежные QR-коды, биометрию, открытые API и цифровой рубль. 

В июле 2023 года с поста первого зампреда ЦБ ушла Ксения Юдаева, занимавшая должность с 2013 года. Она стала советником председателя ЦБ и осталась членом совета директоров. В октябре 2024 года Юдаева ушла из Центробанка, в ноябре она стала исполнительным директором Международного валютного фонда по России и Сирии.

Фото на обложке: Александр Мурашкин / Банк России

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