РБК узнал об уголовном деле против бывшего партнера Бориса Ротенберга
Бывшего бизнес-партнера Бориса Ротенберга, инвестора бренда спорткаров Spyker Михаила Пессиса объявили в розыск по обвинению в мошенничестве, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
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По их словам, сейчас бизнесмен находится в федеральном и международном розыске, следствие ходатайствовало о заочном аресте. По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) Пессису грозит до 10 лет лишения свободы
Пессис сотрудничал с Ротенбергом в проекте по созданию спорткаров. Марка Spyker известна еще с конца XIX века, но оригинальная компания обанкротилась в 1926 году. В 1990 году права на бренд выкупил бизнесмен Виктор Мюллер, который возродил производство автомобилей, но в 2011 году фирма снова обанкротилась, а в 2015 году анонсировала реструктуризацию.
В 2020-м нидерландская Spyker планировала возобновить производство спорткаров, Пессис и Ротенберг выступили инвесторами. Пессис тогда возглавлял дизайнерскую и маркетинговую компанию Milan Morady, а Ротенберг основал автоспортивную программу SMP Racing и производящую гоночные прототипы компанию BR Engineering.
Фото на обложке: Georgy Dzyura / Shutterstock / FOTODOM
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