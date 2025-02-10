РБК узнал об уголовном деле против бывшего партнера Бориса Ротенберга

Бывшего бизнес-партнера Бориса Ротенберга, инвестора бренда спорткаров Spyker Михаила Пессиса объявили в розыск по обвинению в мошенничестве, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По их словам, сейчас бизнесмен находится в федеральном и международном розыске, следствие ходатайствовало о заочном аресте. По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) Пессису грозит до 10 лет лишения свободы

Пессис сотрудничал с Ротенбергом в проекте по созданию спорткаров. Марка Spyker известна еще с конца XIX века, но оригинальная компания обанкротилась в 1926 году. В 1990 году права на бренд выкупил бизнесмен Виктор Мюллер, который возродил производство автомобилей, но в 2011 году фирма снова обанкротилась, а в 2015 году анонсировала реструктуризацию.

В 2020-м нидерландская Spyker планировала возобновить производство спорткаров, Пессис и Ротенберг выступили инвесторами. Пессис тогда возглавлял дизайнерскую и маркетинговую компанию Milan Morady, а Ротенберг основал автоспортивную программу SMP Racing и производящую гоночные прототипы компанию BR Engineering.

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