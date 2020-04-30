Новости
В Санкт-Петербурге рекламу бизнеса бесплатно разместят в общественном транспорте
Новости
Анна Оленькова
Медиаканал «Первое популярное телевидение» (ПTV) запустил проект по поддерже предпринимателей Санкт-Петербурга. Компания бесплатно разместит на своих экранах в общественном транспорте рекламные ролики о бизнесе. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ПTV.
В Санкт-Петербурге рекламу бизнеса бесплатно разместят в общественном транспортеАнна Оленькова
Акция получила название «Бизнесу жить!». На размещение рекламы ПTV потратит 50 млн рублей.
Разместить информацию о своем бизнесе предприниматели смогут до конца 2020 года.
Для участия в программе нужно:
- прислать заявку на почту [email protected] до 31 мая;
- рассказать, почему вам необходимо эфирное время на ПТV;
- поделиться информацией о том, какую роль ваша компания играет в жизни Санкт-Петербурга.
Заявки будет рассматривать экспертная комиссия, ответят всем, пообещали в пресс-службе ПTV.
Фото: Konstantin Lenkov / Shutterstock
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