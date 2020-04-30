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В Санкт-Петербурге рекламу бизнеса бесплатно разместят в общественном транспорте

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Медиаканал «Первое популярное телевидение» (ПTV) запустил проект по поддерже предпринимателей Санкт-Петербурга. Компания бесплатно разместит на своих экранах в общественном транспорте рекламные ролики о бизнесе. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ПTV.

В Санкт-Петербурге рекламу бизнеса бесплатно разместят в общественном транспорте

Акция получила название «Бизнесу жить!». На размещение рекламы ПTV потратит 50 млн рублей.

Разместить информацию о своем бизнесе предприниматели смогут до конца 2020 года.

Для участия в программе нужно: 

  • прислать заявку на почту [email protected] до 31 мая;
  • рассказать, почему вам необходимо эфирное время на ПТV;
  • поделиться информацией о том, какую роль ваша компания играет в жизни Санкт-Петербурга.

Заявки будет рассматривать экспертная комиссия, ответят всем, пообещали в пресс-службе ПTV.

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Фото: Konstantin Lenkov / Shutterstock

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Open Innovation Program

30 апреля 2020

Бизнес-инкубатор Elnite

30 апреля 2020

E-com Success

30 апреля 2020

Инносоциум

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