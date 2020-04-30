В Санкт-Петербурге рекламу бизнеса бесплатно разместят в общественном транспорте

Медиаканал «Первое популярное телевидение» (ПTV) запустил проект по поддерже предпринимателей Санкт-Петербурга. Компания бесплатно разместит на своих экранах в общественном транспорте рекламные ролики о бизнесе. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ПTV.

Акция получила название «Бизнесу жить!». На размещение рекламы ПTV потратит 50 млн рублей.

Разместить информацию о своем бизнесе предприниматели смогут до конца 2020 года.

Для участия в программе нужно:

прислать заявку на почту [email protected] до 31 мая;

рассказать, почему вам необходимо эфирное время на ПТV;

рассказать, почему вам необходимо эфирное время на ПТV; поделиться информацией о том, какую роль ваша компания играет в жизни Санкт-Петербурга.

Заявки будет рассматривать экспертная комиссия, ответят всем, пообещали в пресс-службе ПTV.

Фото: Konstantin Lenkov / Shutterstock