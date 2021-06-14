В Санкт-Петербурге ужесточат ограничения из-за коронавируса

С 17 июня с 2.00 до 6.00 временно запрещена работа ресторанов, за исключением обслуживания навынос. Отменены также развлекательные мероприятия на объектах общепита, в ресторанах и кафе закрыты детские комнаты. Закрыты и фуд-корты, кроме тех, что находятся на вокзалах, в аэропортах и на АЗС. Но будет разрешена работа служб доставки.

В фан-зонах ЕВРО-2020 не будут предоставлять услуги общественного питания и продавать еду, только напитки. Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.

С 17 июня наполняемость залов кинотеатров уменьшится с 75 до 50%. Максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий не может превышать 3000 человек.

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