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Петербургский правовой саммит пройдет в мае

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

18-20 мая 2022 года в Санкт-Петербурге соберутся юристы со всей России. Они обсудят, какие изменения нужно внести в законодательство, чтобы облегчить жизнь российских компаний в условиях санкционной реальности.

Петербургский правовой саммит пройдет в мае
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Программа саммита составлена с участием глав правовых департаментов топ-500 российских компаний. Темы всех выступлений подобраны исходя из повседневных задач, с которыми сталкиваются юристы. Это прежде всего вопросы:

  • адаптации бизнеса под новые санкционные реалии;
  • уголовные риски;
  • мораторий на банкротство;
  • отношения с контролирующими органами;
  • перестройка логистических процессов;
  • обход санкционных запретов;
  • корпоративные вопросы реструктуризации компании в связи с санкциями и открытием обособленных подразделений.

Один из дней саммита посвящен вопросам юридического образования и трудоустройства молодых специалистов. Преподаватели и студенты примут участие за счет организаторов. В вузовский день запланированы встречи студентов и преподавателей с работодателями — руководителями юридических департаментов больших компаний.

К выступлению приглашены более 70 спикеров. Среди выступающих юристов — лидеры международных юридических рейтингов и победители профессиональных конкурсов. Для участников свои доклады готовят начальники юридических отделов крупнейших российских компаний, управляющие партнеры юрфирм, судьи, представители Следственного комитета и Конституционного суда, главные редакторы профессиональных СМИ.

Подробная информация — на сайте

Фото на обложке: Zhane Luk / Shutterstock

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