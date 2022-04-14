Петербургский правовой саммит пройдет в мае

18-20 мая 2022 года в Санкт-Петербурге соберутся юристы со всей России. Они обсудят, какие изменения нужно внести в законодательство, чтобы облегчить жизнь российских компаний в условиях санкционной реальности.

Программа саммита составлена с участием глав правовых департаментов топ-500 российских компаний. Темы всех выступлений подобраны исходя из повседневных задач, с которыми сталкиваются юристы. Это прежде всего вопросы:

адаптации бизнеса под новые санкционные реалии;

уголовные риски;

мораторий на банкротство;

отношения с контролирующими органами;

перестройка логистических процессов;

обход санкционных запретов;

корпоративные вопросы реструктуризации компании в связи с санкциями и открытием обособленных подразделений.

Один из дней саммита посвящен вопросам юридического образования и трудоустройства молодых специалистов. Преподаватели и студенты примут участие за счет организаторов. В вузовский день запланированы встречи студентов и преподавателей с работодателями — руководителями юридических департаментов больших компаний.

К выступлению приглашены более 70 спикеров. Среди выступающих юристов — лидеры международных юридических рейтингов и победители профессиональных конкурсов. Для участников свои доклады готовят начальники юридических отделов крупнейших российских компаний, управляющие партнеры юрфирм, судьи, представители Следственного комитета и Конституционного суда, главные редакторы профессиональных СМИ.

Подробная информация — на сайте.

Фото на обложке: Zhane Luk / Shutterstock