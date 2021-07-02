Названы параметры, по которым большинство водителей выбирают АЗС

Для большинства пользователей «Яндекс.Навигатора» при выборе заправки важно качество топливо и ее удобное расположение. Половина опрошенных водителей, выбирают «свою» сеть и заезжает исключительно на ее АЗС.

Аналитики «Яндекс.Заправок» провели опрос среди пользователей «Навигатора» и выяснили предпочтения россиян при посещении АЗС. RB ознакомился с его результатами.

При выборе заправок 80% водителей ориентируется на качество топлива. Его стоимость важна для 50% респондентов, примерно столько же больше всего ценят удобное расположение заправки.

Половина опрошенных выбирает «свою» сеть и заезжает исключительно на ее АЗС. Для 25% имеет значение наличие магазина, для 20% — заправщика.

Чаще всего пользователи сервиса приобретают бензин АИ-95 — его заливает каждый второй водитель (50,3%). На втором месте по популярности оказался АИ-92 (34%). Намного реже водители покупают дизель (9,1%), пропан (3,5%), а также АИ-98, АИ-100 и другие виды топлива (3,1%).

Две трети опрошенных автомобилистов всегда или почти всегда заправляются до полного бака.

Вместе с топливом водителе покупают кофе, воду и другие напитки (55%), меньше 25% голосов набрали варианты с едой, сигаретами и автомобильными аксессуарами или расходными материалами.

По данным аналитиков сервиса, в будни заправки загружены сильнее всего в утренний и вечерний часы пик, при этом вечером активность на АЗС в полтора раза выше, чем утром. В выходные число заправляющихся выше всего в обед.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: REDPIXEL.PL/Shutterstock