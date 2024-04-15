МТС разрешила клиентам приходить в свои магазины уличного формата с домашними животными. Ограничений по размеру чевероногих нет. Такие точки оформлены специальными стикерами «К нам можно с питомцами». Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

В магазины МТС теперь можно приходить вместе с домашними животными