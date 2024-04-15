В магазины МТС теперь можно приходить вместе с домашними животными

МТС разрешила клиентам приходить в свои магазины уличного формата с домашними животными. Ограничений по размеру чевероногих нет. Такие точки оформлены специальными стикерами «К нам можно с питомцами». Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Pet-friendly концепция распространяется на 1,5 тыс. розничных точек МТС практически во всех регионах России. Компания запустила пилотный проект по оборудованию магазинов мисками со свежей водой. Пока он действует в 27 точках в Москве и Санкт-Петербурге. МТС намерена и дальше развивать направление.
Фото на обложке: МТС
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