Peugeot запустил производство первого серийного автомобиля на водородном топливе

Заправка водородом трех баллонов емкостью 4,4 кг занимает примерно три минуты, сообщают в Peugeot. При этом запас хода фургона составляет около 400 км в смешанном цикле.

Из них 350 км обеспечивают топливные ячейки, а еще 50 – литий-ионный аккумулятор емкостью 10,5 киловатт-час, который расположен под сиденьями. При зарядке устройства мощностью 11 кВт (32А) восполнить запас батареи можно меньше чем за час.

Топливо хранится в трех баллонах из углепластика, спрятанных в подполье

В движение e-Expert Hydrogen приводит электромотор с максимальной отдачей 100 кВт (136 л. с.) и 260 Нм. Такой же установлен на обычный e-Expert, однако там запас хода на 70 км меньше даже с аккумулятором на 75 киловатт-час. Максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч.

Peugeot e-Expert Hydrogen предлагается в стандартной и удлиненной версиях с объемом грузового отсека 5,3 и 6,1 кубометра соответственно. Грузоподъемность экологичного фургона, как и у версии с ДВС, составляет 1000 кг.

Кабина автомобиля при переходе на водород не изменилась

В компании также отметили, что дебютный Peugeot на топливных ячейках передадут Watea. Дочернее предприятие Michelin предоставляет «зеленый» коммерческий транспорт по подписке корпоративным клиентам. Первые партии будут собираться на заводе Stellantis в Ордене, позже конвейер по сборке e-Expert Hydrogen запустят на заводе Opel в Рюссельсхайм.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Peugeot