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Peugeot запустил производство первого серийного автомобиля на водородном топливе

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Французский автопроизводитель Peugeot запустил производство первого серийного автомобиля LCV сегмента на водородной основе – Peugeot e-Expert Hydrogen.

Peugeot запустил производство первого серийного автомобиля на водородном топливе

Заправка водородом трех баллонов емкостью 4,4 кг занимает примерно три минуты, сообщают в Peugeot. При этом запас хода фургона составляет около 400 км в смешанном цикле.

Из них 350 км обеспечивают топливные ячейки, а еще 50 – литий-ионный аккумулятор емкостью 10,5 киловатт-час, который расположен под сиденьями. При зарядке устройства мощностью 11 кВт (32А) восполнить запас батареи можно меньше чем за час.

 

Топливо хранится в трех баллонах из углепластика, спрятанных в подполье 

 

В движение e-Expert Hydrogen приводит электромотор с максимальной отдачей 100 кВт (136 л. с.) и 260 Нм. Такой же установлен на обычный e-Expert, однако там запас хода на 70 км меньше даже с аккумулятором на 75 киловатт-час. Максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч.

Peugeot e-Expert Hydrogen предлагается в стандартной и удлиненной версиях с объемом грузового отсека 5,3 и 6,1 кубометра соответственно. Грузоподъемность экологичного фургона, как и у версии с ДВС, составляет 1000 кг.

 

Кабина автомобиля при переходе на водород не изменилась

 

В компании также отметили, что дебютный Peugeot на топливных ячейках передадут Watea. Дочернее предприятие Michelin предоставляет «зеленый» коммерческий транспорт по подписке корпоративным клиентам. Первые партии будут собираться на заводе Stellantis в Ордене, позже конвейер по сборке e-Expert Hydrogen запустят на заводе Opel в Рюссельсхайм.

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 Фото: Peugeot 

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