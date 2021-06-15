Фотосток Pexels запустился в России

Евгения Хрисанфова
Теперь фотографы, дизайнеры, видеографы и другие представители творческих профессий из России смогут присоединиться к сообществу Pexels. Они получат возможность участвовать в конкурсах платформы и получать призы, а также денежную поддержку от пользователей.
Фотосток Pexels запустился в РоссииЕвгения Хрисанфова
Амбассадорами Pexels стали фотографы Матеус Бертелли, Дарья Шевцова и Ekrulila.
Мы часто организуем встречи и воркшопы с профессиональными фотографами, предоставляя возможность совместно получить знания, вдохновение или даже договориться о совместном проекте. Устраиваем фотопрогулки, где человек получает возможность увидеть свой давно знакомый город под совершенно новым углом. Порой мы привлекаем гида, который покажет нетривиальные места и героев, которых не хватает улицам.
Из последнего – у нас были мероприятия в Португалии и Чикаго. А в Сан-Паулу мы однажды арендовали утопающий в зелени дом на берегу моря. Это была резиденция художницы. Вместе с фотографами мы разработали сценарий съемки и декорации, пригласили моделей и слушали музыку – получился невероятный художественный эксперимент, после которого хотелось сказать «дайте два».
К таким мероприятиям может присоединиться любой зарегистрированный и активный член комьюнити.
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