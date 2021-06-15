Теперь фотографы, дизайнеры, видеографы и другие представители творческих профессий из России смогут присоединиться к сообществу Pexels. Они получат возможность участвовать в конкурсах платформы и получать призы, а также денежную поддержку от пользователей.

Фотосток Pexels запустился в России