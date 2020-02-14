P&G и «Магнит» создадут сеть автоматов по приему пластиковых бутылок

Procter&Gamble и «Магнит» хотят создать сеть автоматов по приему пластиковых бутылок. По собственным заявлениям, сеть должна стать крупнейшей в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект будет реализован в 2020-2021 годах.

Автоматы (или как их называют «фандоматы») будут принимать использованные пластиковые бутылки для дальнейшей переработки.

Всего будет установлено 80 аппаратов в магазинах «Магнит» в Москве и Краснодаре. Первые фандоматы появятся в мае.

Напомним, в 2019 году X5 Retail Group провел пилотный проект: установил аппараты по приему пластиковых бутылок в 10 магазинах «Пятерочка» в Москве.

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