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P&G и «Магнит» создадут сеть автоматов по приему пластиковых бутылок

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Procter&Gamble и «Магнит» хотят создать сеть автоматов по приему пластиковых бутылок. По собственным заявлениям, сеть должна стать крупнейшей в России. Об этом сообщает РИА Новости.

P&G и «Магнит» создадут сеть автоматов по приему пластиковых бутылок

Проект будет реализован в 2020-2021 годах.

Автоматы (или как их называют «фандоматы») будут принимать использованные пластиковые бутылки для дальнейшей переработки.

Всего будет установлено 80 аппаратов в магазинах «Магнит» в Москве и Краснодаре. Первые фандоматы появятся в мае.

Напомним, в 2019 году X5 Retail Group провел пилотный проект: установил аппараты по приему пластиковых бутылок в 10 магазинах «Пятерочка» в Москве.

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Фото: sasha2109 / Shutterstock.com

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