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В России за три месяца закрылось около 2 тыс. аптек

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В России с июня по сентябрь 2021 года закрылось почти 2 тыс. аптек, что составляет примерно 3% от всех точек, говорится в отчете DSM Group. Чаще всего закрывались несетевые аптеки. Их закрытие эксперты обуславливают снижением спроса на лекарства из-за введенных на фоне пандемии защитных мер, с развитием интернет-аптек, а также с маркировкой препаратов.

В России за три месяца закрылось около 2 тыс. аптек

Почти половина (44%) всех закрывшихся точек — одиночные точки, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group. За отчетный период их количество сократилось в целом на 8% и составило 9,5 тыс. точек на сентябрь 2021 года.

Примерно 27% закрывшихся аптек относятся к региональным (такими считаются сети более чем с 15 объектами как минимум в пяти населенных пунктах), 15% – к малым локальным (3-10 точек), 12% – к федеральным.

И только межрегиональные сети (у них не менее 40 точек более чем в пяти регионах) нарастили свое присутствие на 6% до 8,7 тыс. точек. Если учитывать этот прирост, общее число аптек в РФ с июня по сентябрь сократилось на 1,5 тыс. точек, или на 2,4%, до 64,3 тыс. аптек, подсчитали аналитики.

Эксперты обуславливают закрытие аптек снижением спроса на лекарства из-за введенных на фоне пандемии защитных мер, с выходом на рынок интернет-аптек, а также с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и маркировкой препаратов.

Из-за использования масок, социального дистанцирования и перехода на удаленку люди почти не болели ОРВИ и не страдали обострениями хронических заболеваний, а значит, не покупали лекарства, пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, маленькие игроки в итоге закрываются из-за низкой рентабельности.

По данным директора СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктории Пресняковой, бизнес одиночных аптек и небольших сетей давно перестал быть высокомаржинальным. По разным оценкам, рентабельность его составляет всего 1-2%. Кроме того, на рынок дистанционной торговли лекарствами пришли маркетплейсы, которым также выгоднее сотрудничать с сетями, а не с маленькими аптеками. 

Также Преснякова считает, что на финансовую стабильность малого и среднего аптечного ритейла повлияла и обязательная маркировка лекарственных препаратов, которая потребовала дополнительных расходов.

Согласно отчету DSM Group, на фоне закрытия физических аптек растет доля игроков, получающих разрешение на онлайн-торговлю лекарствами. На сентябрь 2021 года такое разрешение было у 390 юридических лиц (+338% к июню 2020 года и +42% к январю 2021 года) и почти у 30% всех аптечных точек.

Темпы прироста аптечного розничного сегмента в деньгах (в среднем 5–6% в год) замедлились, отметили в DSM Group. За 10 месяцев 2021 года он составил 3,6%. Средний оборот одной аптеки в России, по подсчетам DSM Group, составляет 1,76 млн рублей. 

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Фото на обложке: SEE_JAY / Shutterstock

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