В России зафиксировали предновогодний всплеск фишинговых сайтов

В преддверии Нового года в России выросло число фишинговых сайтов. Мошенники копируют ресурсы известных продавцов или банков, заменяя в доменном имени одну или несколько букв.

Злоумышленники с помощью сайтов-подделок могут получить логин, пароль, данные пластиковой карты и другие личные данные пользователей. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В этом году АКИТ удалось выявить примерно 100 опасных ресурсов, доступ к которым был ограничен. Часть страниц заблокировали в рамках сотрудничества с ЦБ, часть — с помощью интернет-провайдеров. При этом в прошлом году к таким мерам прибегать практически не приходилось, отметили в компании.

Эксперты не удивляются возросшей активности мошенников в преддверии праздников и увеличения покупательской способности. При этом они добавили, что мошенники меняют тактику и пытаются все чаще заставить людей взять заемные средства, которые затем похищают.

Вернуть похищенные деньги можно, но не стоит забывать различные схемы мошенников. Так, например, если средства ушли за границу, то вернуть их будет очень сложно. Если пользователь все же ввел свои данные на сайте-подделке, то в первую очередь ему стоит заблокировать операцию по переводу средств или карту.

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