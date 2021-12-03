Почти половина россиян в 2021 году столкнулась с фишингом — опрос

В 2021 году почти половина (45%) россиян сталкивались с фишинговыми атаками, выяснилось в ходе опроса Avast. Этот показатель вырос на 4% по сравнению с результатами прошлого года.

Опрос показал, что фишинговые звонки остались самым распространенным типом атак. В 2021 году с ними столкнулись 72% россиян, при этом в 2020 году в аналогичном опросе о нем рассказали только 56% опрошенных. На втором и третьем месте соответственно — вредоносные электронные письма (60%) и SMS-фишинг (52%).

При этом немного уменьшилось количество атак с социальной инженерией в реальной жизни: с 16% в 2020 году до 15% в 2021 году.

Число пострадавших от фишинговых атак в 2021 году выросло на 4%, отмечают аналитики.

Чаще всего жертвы обращались:

в полицию (49%);

в компанию, которую имитировали злоумышленники (38%);

к кому-то из своих коллег (17%).

Из россиян, ставших жертвами фишинга, чуть больше трети (38%) заявили, что им пришлось сменить пароли от аккаунтов, 29% заявили, что у них украли деньги, и у 15% украли личные данные. 29% жертв пришлось аннулировать кредитные или дебетовые карты — год назад об этом рассказали только 17% респондентов.

Опрос о фишинге 2021 был проведен среди 1372 пользователей Avast в РФ в июле-октябре 2021 года. Опрос о фишинге 2020 был проведен среди 1453 пользователей Avast в России в июле 2020 года.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!