Почти половина россиян в 2021 году столкнулась с фишингом — опрос

В 2021 году почти половина (45%) россиян сталкивались с фишинговыми атаками, выяснилось в ходе опроса Avast. Этот показатель вырос на 4% по сравнению с результатами прошлого года.
Опрос показал, что фишинговые звонки остались самым распространенным типом атак. В 2021 году с ними столкнулись 72% россиян, при этом в 2020 году в аналогичном опросе о нем рассказали только 56% опрошенных. На втором и третьем месте соответственно — вредоносные электронные письма (60%) и SMS-фишинг (52%).
При этом немного уменьшилось количество атак с социальной инженерией в реальной жизни: с 16% в 2020 году до 15% в 2021 году.
Число пострадавших от фишинговых атак в 2021 году выросло на 4%, отмечают аналитики.
Чаще всего жертвы обращались:
- в полицию (49%);
- в компанию, которую имитировали злоумышленники (38%);
- к кому-то из своих коллег (17%).
Из россиян, ставших жертвами фишинга, чуть больше трети (38%) заявили, что им пришлось сменить пароли от аккаунтов, 29% заявили, что у них украли деньги, и у 15% украли личные данные. 29% жертв пришлось аннулировать кредитные или дебетовые карты — год назад об этом рассказали только 17% респондентов.
Опрос о фишинге 2021 был проведен среди 1372 пользователей Avast в РФ в июле-октябре 2021 года. Опрос о фишинге 2020 был проведен среди 1453 пользователей Avast в России в июле 2020 года.
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