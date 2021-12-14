Телефонные мошенники обокрали россиян на 45 млрд рублей за неполный 2021 год

Телефонные мошенники обокрали россиян на 45 млрд рублей за неполный 2021 год. В большинстве случаев мошенники пользовались уловками, так называемой социальной инженерией – люди передавали свои данные аферистам добровольно.

Сумму в 45 млрд рублей, на которую телефонные мошенники обокрали россиян в текущего году, озвучил заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

По словам Филиппова, мошенники в основном пользуются так называемой социальной инженерией – уловками, после которых люди сами передают им данные своих банковских счетов и карт. В 50% преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт, их владельцы передавали данные мошенникам добровольно.

Всего же за неполный 2021 год в России было совершено 494 тысячи преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. Самая крупная сумма, на которую телефонные мошенники обокрали одного человека, составила 25 млн рублей, рассказал Филиппов.

По сравнению с 2020 годом, за аналогичный период текущего года было совершено на 7% больше подобных преступлений. Однако динамика роста за полгода составила 20%, отметил Филиппов. Так или иначе сталкивался с деятельностью телефонных мошенников каждый седьмой россиянин.

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