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На фоне частичной мобилизации резко выросли продажи кнопочных телефонов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За последние шесть месяцев в России резко выросли продажи кнопочных мобильных телефонов. У МТС за неделю они увеличились на 86%, в «Ситилинке» — 17%. Самая популярная модель — Philips Xenium E111.

На фоне частичной мобилизации резко выросли продажи кнопочных телефонов

Россияне также активно покупают телефоны F+ F197, Itel it2163R, Inoi 100 и Nokia 105, Digma Linx A106 и SunWind Citi S1701, рассказали «Ведомостям» в МТС и «Ситилинке».

Средняя стоимость купленных телефонов составляет 1600 рублей и она пока не изменилась по сравнению с предыдущей неделей. Вместе с кнопочными телефонами россияне стали чаще покупать проводные наушники и зарядки.

Министерство цифрового развития России опубликовало перечень «непризывных» IT-специальностей. В списке 195 направлений подготовки. Сотруднику нужно будет самому подготовить заявление, к нему приложить форму с электронной подписью главы компании. Без нее заявление подать не получится.  

Фото на обложке: DAMRONG RATTANAPONG / Shutterstock

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