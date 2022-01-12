Крупное международное агентство начнет продавать фотоработы своих журналистов в виде токенов

Международное информационное агентство Associated Press начнет продавать фотографии своих журналистов в виде токенов. Первая коллекция появится на NFT-маркетплейсе 31 января. Одним из первых лотов станет снимок, за который его автор получил Пулитцеровскую премию.

Associated Press выставит фотоработы журналистов в виде NFT на аукцион, сообщило агентство на своем сайте. NFT будут содержать различные метаданные о снимках, в частности когда и кем они сделаны, марке, характеристиках и настройках фотоаппарата.

Первую партию токенов выставят на маркетплейс 31 января. В ней будут фотографии природы, космоса, войн и других снимков, которые привлекут внимание общественности к работе фотожурналистов, считают в агентстве.

Одним из первых лотов станет снимок фотографа Одеда Балилти от 1 февраля 2006 года, за который он получил Пулитцеровскую премию. На снимке изображена жительница Израиля, противостоящая силовикам.

На вырученные от продажи токенов средства агентство планирует финансировать работу журналистов. Также компания будет получать комиссию в 10% от перепродажи токенов. Купить их можно будет за реальные деньги или оплатить покупку криптовалютой.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Associated Press