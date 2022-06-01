Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Девелопер «Самолет» запустил phygital-сервис в сфере недвижимости

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Группа компаний «Самолет» запустила phygital-сервис в сфере недвижимости по всей России «Самолет Плюс». На одной платформе собрали все услуги для аренды, купли-продажи помещений и др. С апреля работают уже 12 офисов, а 1 июня стартует бета-версия цифровой платформы. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Девелопер «Самолет» запустил phygital-сервис в сфере недвижимости

Сервисом можно будет пользоваться как самостоятельно, так и с помощью специалистов в офисах, которые будут открываться в населенных пунктах с численностью населения от 5 тыс. человек.

На первом этапе запуска на платформе можно выбрать квартиру для приобретения в новостройке или на вторичном рынке, пользователям будут доступны не менее 10 видов услуг. География охватывает более чем 90 городов России и основывается на предложении компании и базе агентства недвижимости «Перспектива 24».

«Самолет Плюс»  поможет подобрать, сравнить и получить финуслуги точно также, как и сами объекты недвижимости. Пользователи смогут сравнить  ипотечные программы, выбрать лучшие и получить одобрение, заказать услуги страхования. Сервис позволит собирать индивидуальный пакет услуг и включать их в ДДУ. 

В будущем платформу наполнят три блока сервисов:  операции с жилой и коммерческой недвижимостью и сопутствующие услуги, сервисы на этапе ожидания новой квартиры, сервисы для жизни – путешествия, медицинские услуги и другие. 

Компания в этом году намерена привлечь 3 млн пользователей и надеется, что общая сумма транзакций через платформу – 0,5 трлн рублей. Кроме того, в планах «Самолет плюс» — занять не менее 20% доли рынка недвижимости и агентских услуг России.

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Рынок недвижимости Бали: о чем стоит знать перед покупкой
  2. 2 Что нужно знать, прежде чем инвестировать в кипрскую недвижимость
  3. 3 Рынок недвижимости в Великобритании: о чем стоит знать перед покупкой
  4. 4 Рынок недвижимости в Дубае: о чем стоит знать перед покупкой
  5. 5 Рынок недвижимости Грузии: о чем стоит знать перед покупкой
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июня 2022

SafeBoard

01 июня 2022

«Архипелаг 2022»

03 июня 2022

MGIMO Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ