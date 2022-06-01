Девелопер «Самолет» запустил phygital-сервис в сфере недвижимости

Группа компаний «Самолет» запустила phygital-сервис в сфере недвижимости по всей России «Самолет Плюс». На одной платформе собрали все услуги для аренды, купли-продажи помещений и др. С апреля работают уже 12 офисов, а 1 июня стартует бета-версия цифровой платформы. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Сервисом можно будет пользоваться как самостоятельно, так и с помощью специалистов в офисах, которые будут открываться в населенных пунктах с численностью населения от 5 тыс. человек.
На первом этапе запуска на платформе можно выбрать квартиру для приобретения в новостройке или на вторичном рынке, пользователям будут доступны не менее 10 видов услуг. География охватывает более чем 90 городов России и основывается на предложении компании и базе агентства недвижимости «Перспектива 24».
«Самолет Плюс» поможет подобрать, сравнить и получить финуслуги точно также, как и сами объекты недвижимости. Пользователи смогут сравнить ипотечные программы, выбрать лучшие и получить одобрение, заказать услуги страхования. Сервис позволит собирать индивидуальный пакет услуг и включать их в ДДУ.
В будущем платформу наполнят три блока сервисов: операции с жилой и коммерческой недвижимостью и сопутствующие услуги, сервисы на этапе ожидания новой квартиры, сервисы для жизни – путешествия, медицинские услуги и другие.
Компания в этом году намерена привлечь 3 млн пользователей и надеется, что общая сумма транзакций через платформу – 0,5 трлн рублей. Кроме того, в планах «Самолет плюс» — занять не менее 20% доли рынка недвижимости и агентских услуг России.
Фото на обложке: Andrey_Popov /
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