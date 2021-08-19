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Фонд с российскими корнями Phystech Ventures инвестировал в разработчика 3D-принтеров Arevo

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американский разработчик 3D-принтеров Arevo привлек $25 млн. Стартап не раскрывает оценку, однако она, как полагают эксперты, могла составить $100–150 млн.

Фонд с российскими корнями Phystech Ventures инвестировал в разработчика 3D-принтеров Arevo

Средства компания намерена направить на расширение производства, сообщил Forbes.

Лид-инвестором раунда стал фонд Khosla Ventures, в нем также участвовали американские фонды GGV Capital, Defy Partners, Founders Fund и российский Phystech Ventures. 

Arevo не раскрывает свои финансовые показатели, но, как полагает партнер венчурного фонда Phystech Ventures Данила Шапошников, у компании пока не такая большая выручка из-за длинного цикла продаж и небольшого количества клиентов.

Фонд Phystech Ventures принял участие в раунде из-за того, что выстраивает свою стратегию вокруг промышленных технологий и «сформировал репутацию, достаточную для участия в таких глобальных сделках», — отметил Шапошников.

Arevo основали в 2013 году в Калифорнии. По данным Crunchbase, через три года после запуска компания привлекла первые инвестиции размером $7 млн от Khosla Ventures.

В прошлом году под руководством Сонни Ву компания сменила бизнес-модель с продажи принтеров на продажу конечных изделий. Компания стала печатать на 3D-принтере велосипеды из композитов с углеродным волокном и стала продавать под брендом Superstrata.

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Фото: Sergi Lopez Roig / Shutterstock

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