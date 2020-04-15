25 и 26 апреля пройдет 30-часовой хакатон MIPT.Hack для разработчиков, дизайнеров, дата-сайентистов и всех, кого интересуют хакатоны. Подать заявку на участие можно до 22 апреля.

Phystech.Genesis совместно с компаниями «Ситимобил», Accenture и MARS проведут онлайн-хакатон