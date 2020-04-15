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Phystech.Genesis совместно с компаниями «Ситимобил», Accenture и MARS проведут онлайн-хакатон
Новости
Юлиана Трегуб
25 и 26 апреля пройдет 30-часовой хакатон MIPT.Hack для разработчиков, дизайнеров, дата-сайентистов и всех, кого интересуют хакатоны. Подать заявку на участие можно до 22 апреля.
Phystech.Genesis совместно с компаниями «Ситимобил», Accenture и MARS проведут онлайн-хакатонЮлиана Трегуб
Задачи онлайн-хакатона разделены на два трека:
- Задача от «Ситимобил»: на основе анализа исторических и географических данных предложить методику корректировки расчетного времени поездки;
- Задача от Accenture: создать инструмент анализа и визуализации результатов оптимизации бизнес процессов.
Призовой фонд каждого трека составит 100 000 рублей. К участию приглашаются как команды, так и отдельные специалисты. Расписание хакатона доступно на сайте.
Подать заявку на участие можно на сайте хакатона.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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