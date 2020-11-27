В России запущено бета-тестирование нового PR-агентства «Пиарочная»

В России запустили бета-тестирование нового PR-агентства «Пиарочная». Оно специализируется на создании присутствия компаний, экспертов, технологических предпринимателей и менеджеров в российской и международной прессе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель проекта Руслан Юсуфов.

В рамках бета-тестирования компания готова взять 3 клиентов, работа с которыми продлится в течение 2 месяцев.

«Тест платный, но цена вас приятно удивит», — говорится на сайте «Пиарочной».

По собственным данным, компания уже обрабатывает около 20 тысяч запросов журналистов из разных стран мира. При этом часть бизнес-процессов проекта автоматизирована, в том числе используются боты.

Особый интерес для команды «Пиарочной» представляют технологические проекты и стартапы.

«Мы можем отличить блокчейн от html, знаем разницу между java и java script (спойлер: как между car и carpet) — это плюс для технологических компаний», — говорится на сайте.

Отмечается, что проект уже совершил несколько сотен выходов в российских и международных СМИ за последние два года. Среди изданий, где публиковались материалы «Пиарочной», — «КоммерсантЪ», «Работа.ру», «РБК Тренды», «Деловой Петербург», Forbes, Thrive Global, Chambers and Partners и другие.

Чтобы попасть на закрытое бета-тестрование в качестве клиента, необходимо написать Руслану Юсуфову по электронной почте или в Telegram.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Маиндсмит» (юрлицо «Пиарочной») было создано в 2018 году. На момент написания новости учредителем компании является Денис Юсуфов, гендиректором — Ксения Касьянович.

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